Зеленський прибув до Саудівської Аравії: яка мета візиту

Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Там він зустрінеться зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Про це написав Володимир Зеленський у Telegram.

За словами Зеленського, вчора, 23 квітня, на зустрічі з європейськими лідерами були закріплені фінансові гарантії нашої стійкості.

«Сьогодні розвиваємо домовленості із Саудівською Аравією у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури», — зазначив Зеленський.

Український лідер наголосив: важливо, щоб посилення було взаємним. Він зазначив, що цінує змістовну співпрацю між країнами.

