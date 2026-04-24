Зеленський прибув до Саудівської Аравії: яка мета візиту
Зеленський у Саудівській Аравії має обговорити питання у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Там він зустрінеться зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.
Про це написав Володимир Зеленський у Telegram.
За словами Зеленського, вчора, 23 квітня, на зустрічі з європейськими лідерами були закріплені фінансові гарантії нашої стійкості.
«Сьогодні розвиваємо домовленості із Саудівською Аравією у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури», — зазначив Зеленський.
Український лідер наголосив: важливо, щоб посилення було взаємним. Він зазначив, що цінує змістовну співпрацю між країнами.
