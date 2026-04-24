Укрaїнa
457
1 хв

Зеленський прибув до Саудівської Аравії: яка мета візиту

Зеленський у Саудівській Аравії має обговорити питання у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури.

Катерина Сердюк
Зеленський

Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Там він зустрінеться зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Про це написав Володимир Зеленський у Telegram.

За словами Зеленського, вчора, 23 квітня, на зустрічі з європейськими лідерами були закріплені фінансові гарантії нашої стійкості.

«Сьогодні розвиваємо домовленості із Саудівською Аравією у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури», — зазначив Зеленський.

Український лідер наголосив: важливо, щоб посилення було взаємним. Він зазначив, що цінує змістовну співпрацю між країнами.

Раніше Зеленський розповів, як будуватиме стосунки з Мадяром після зміни влади в Угорщині. Президент України привітав угорського лідера з перемогою та висловив бажання перейти до формату «доброго сусідства» після періоду напруження. Зеленський наголосив, що відносини мають бути взаємними, прагматичними та з повагою до інтересів обох сторін.

