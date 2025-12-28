- Дата публікації
Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом
Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де у нього запланована зустріч з Дональдом Трампом.
Про це повідомляє Суспільне, з посиланням на власного кореспондента.
Володимир Зеленський 28 грудня у Сполучених Штатах має провести зустріч президентом США Дональдом Трампом в Маямі, де розташована резиденція голови Білого дому Мар-а-Лаго.
Голова держави має намір обговорити з американським колегою мирний план, а також шляхи його реалізації.
Крім того, Зеленський буде обговорювати з Трампом гарантії безпеки, їхні терміни, а також про економічну допомогу для відновлення країни.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський перед зустріччю з Дональдом Трампом обговорив з європейськими лідерами ключові документи мирного плану.
Ми раніше інформували, що Володимир Зеленський заявив про майже повну готовність 20-пунктного мирного плану.