Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом

Володимир Зеленський та Дональд Трамп / © скрін з відео

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де у нього запланована зустріч з Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Суспільне, з посиланням на власного кореспондента.

Володимир Зеленський 28 грудня у Сполучених Штатах має провести зустріч президентом США Дональдом Трампом в Маямі, де розташована резиденція голови Білого дому Мар-а-Лаго.

Голова держави має намір обговорити з американським колегою мирний план, а також шляхи його реалізації.

Крім того, Зеленський буде обговорювати з Трампом гарантії безпеки, їхні терміни, а також про економічну допомогу для відновлення країни.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський перед зустріччю з Дональдом Трампом обговорив з європейськими лідерами ключові документи мирного плану.

Ми раніше інформували, що Володимир Зеленський заявив про майже повну готовність 20-пунктного мирного плану.