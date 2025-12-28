ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Володимир Зеленський та Дональд Трамп / © скрін з відео

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де у нього запланована зустріч з Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Суспільне, з посиланням на власного кореспондента.

Володимир Зеленський 28 грудня у Сполучених Штатах має провести зустріч президентом США Дональдом Трампом в Маямі, де розташована резиденція голови Білого дому Мар-а-Лаго.

Голова держави має намір обговорити з американським колегою мирний план, а також шляхи його реалізації.

Крім того, Зеленський буде обговорювати з Трампом гарантії безпеки, їхні терміни, а також про економічну допомогу для відновлення країни.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський перед зустріччю з Дональдом Трампом обговорив з європейськими лідерами ключові документи мирного плану.

Ми раніше інформували, що Володимир Зеленський заявив про майже повну готовність 20-пунктного мирного плану.

Дата публікації
Кількість переглядів
126
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie