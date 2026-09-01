Зеленський пригадав своє перше 1 вересня та розкрив маловідомий факт про дитинство в Монголії

Володимир Зеленський у ліцеї на Київщині / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський розповів про себе цікавий дитячий факт, а саме як у дитинстві зустрічав День знань. За словами президента, перші роки навчання він провів у Монголії, куди його родина переїхала через роботу батька-науковця.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.

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Зеленський зізнався, що хотів би свого першого вересня бути саме в Україні, однак у дитинстві вибору щодо місця проживання не мав.

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«Я навчався перші роки в Монголії, бо батько — науковець. І тоді, куди сказали, туди і поїхали. Такого вибору і свободи не було», — пригадав президент.

Він також розповів, що для нього перше вересня, як і для багатьох дітей, було неоднозначним святом.

«Перше вересня — це завжди, як сказати, свято для батьків, мені здається, а діти, чесно кажучи, не дуже всі хочуть іти до школи», — сказав Зеленський.

Президент додав, що після канікул школярам не хотілося повертатися до навчання, хоча вони чекали на зустріч із друзями.

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«Діти завжди після канікул не хотіли, щоб канікули закінчувалися. Але хотілося побачити своїх друзів, побачити їх десь день, два тижні, а потім треба ж пахати», — пожартував Зеленський.

Президент зазначив, що нинішній День знань для українських дітей неможливо порівнювати з його дитячими спогадами, адже вони вже кілька років поспіль живуть в умовах війни та долають її наслідки.

За словами Зеленського, українським школярам особливо не вистачає живого спілкування, оскільки спочатку пандемія COVID-19, а потім повномасштабна війна надовго змінили формат навчання.

«Не можна казати, що вони маленькі, вони зараз не розуміють, а потім зрозуміють. Вони вже багато всього розуміють», — наголосив президент.

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Дата публікації 10:57, 01.09.26 Кількість переглядів 38 Росіяни зруйнували його у 2022-му: Зеленський приїхав до відбудованого ліцею на 1 вересня

Перше вересня в Україні — останні новини

Нагадаємо, 1 вересня, у День знань, ліцей на Київщині, який Росія зруйнувала в перші місяці повномасштабної війни, відвідав президент України Володимир Зеленський. Через тривогу він разом із дітьми спустився до укриття, де поспілкувався з першачками.

Також перше вересня пройшло в укритті для учнів ліцею №16 в Києві. Їхня святкова лінійка розпочалася в укритті через атаку реактивних БПЛА. Першачки Києва заспівали «Смарагдове небо» під час атаки.

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