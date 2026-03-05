Зеленський пригрозив Орбану "розмовою із ЗСУ": що заявив

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що жоден із європейських лідерів не перешкоджатиме виділенню Україні кредиту у розмірі 90 мільярдів євро для потреб оборони. Зеленський натякнув на позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зауваживши, що у разі блокування передасть контакти такої особи українським військовим.

Про це він заявив під час брифінгу за підсумками роботи уряду.

Фінансування авіації та ризики в ЄС

За словами президента, ці кошти є критично важливими для реалізації програм озброєння, зокрема щодо закупівлі винищувачів Gripen та Rafale.

«Ви знаєте, що у нас повинна бути передплата від уже української сторони щодо майбутньої авіації, щодо Gripen і Rafale (винищувачів — ред.). Ми ще вчора з Михайлом (Федоровим — ред.) це проговорювали. Сподіваємось, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 млрд, або перший транш з 90 млрд і у українських воїнів буде зброя», — заявив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що відсутність фінансування безпосередньо впливає на оснащення Збройних сил України.

«Інакше дамо адресу цієї особи нашим збройним силам, хлопцям нашим — нехай вони йому телефонують і з ним спілкуються своєю мовою», — додав президент.

Позиція Орбана щодо України — що відомо

Ймовірно, у заяві Володимира Зеленського йдеться про прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Нещодавно угорського політика відзначив російський диктатор Володимир Путін. Очільник Кремля не скупився на компліменти та зазначив «принципову позицію» Будапешта, який фактично підігрує інтересам агресора.

Окрім цього, угорський міністр Сіярто зухвало заявив, що Зеленський чинить «замах на Угорщину» через зупинення «Дружби».

Раніше ми писали, Зеленський переконаний, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан втратить владу на наступних виборах.

Раніше угорський прем’єр Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні в майбутні парламентські вибори.