Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський не виключив, що війна може завершитися наступного року. Однак наголосив, що держава повинна мати значні запаси озброєння на складах як гарантію безпеки на майбутнє.

Про це Зеленський сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ у четвер 11 грудня.

Зеленський підтвердив, що Україна продовжує роботу в рамках програми PURL — ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями через цілеспрямоване фінансування постачань американського виробництва. Очікують на пакети допомоги на суму $15-16 мільярдів на наступний рік.

Реклама

Президент підкреслив, що незалежно від перспектив мирних переговорів, військова допомога має продовжуватися.

«Сподіваємося, що війна закінчиться, але в будь-якому випадку нам потрібна ця програма, і нам потрібна ця зброя, щоб просто вона була на складах, щоб це підтримувало гарантування безпеки, бо ніхто не знає, що буде післязавтра. Ось чому ми працюємо над цією програмою», — зазначив Зеленський.

Він додав, що просив американську сторону вести процес мирних переговорів та надання допомоги через PURL паралельно, і наразі цей процес не зупиняється.

«І у нас є розвідувальні дані від Сполучених Штатів. Я думаю, що в будь-якому випадку вони будуть у нас. Але це на сьогодні. Однак ми не знаємо, як закінчаться ці всі переговори. І ми не знаємо, яким насправді буде результат. Ми хочемо миру. І ми намагаємося бути максимально конструктивними», — запевнив президент.

Реклама

Гарантії безпеки для України

Володимир Зеленський також повідомив, що Україна отримала від США проєкт документа щодо гарантій безпеки і розпочинає роботу над ним. Ключова вимога України — документ має бути юридично зобов’язуючим і сильним.

«І так само, як ми зробили з 20 пунктами і з економічними пропозиціями, ми так само працюватимемо з гарантіями безпеки від США — додаючи наші ідеї, реформуючи цей наданий проєкт… Сьогодні ми поділимося нашим баченням, а потім через кілька днів ми передамо цей документ американській стороні. Це буде основа, оскільки нам потрібно більше деталей щодо цього. Але цей документ — це наше рішення, обох сторін», — зауважив президент.

За його словами президента, українська сторона планує внести свої ідеї, реформуючи наданий проєкт, і протягом кількох днів передасть доопрацьований документ американській стороні.

«Нам потрібні дієві гарантії безпеки, а не щось подібне до Будапештського меморандуму. Всі це розуміють, і я вдячний Америці за це розуміння», — підкреслив президент.

Реклама

Фінальний документ щодо гарантій безпеки, над яким зараз працюють, потребуватиме підтримки Конгресу США.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомляв, що Сполучені Штати Америки прагнуть максимально швидко закінчити війну в Україні, проте умовних дедлайнів не було. Ймовірно, Дональд Трамп хотів би мати «повне розуміння» щодо фінальної угоди до Різдва.

Зеленський назвав оновлений американський мирний план «кращим», оскільки з нього прибрали вимогу змінювати Конституцію України. Однак, за даними журналістів, це лише зміна тактики: Вашингтон гарантує Москві, що власноруч заблокує вступ Києва до Альянсу.

Також повідомлялося, президент США Дональд Трамп не вийде з мирних переговорів щодо війни Росії проти України. Адже участь у процесі є вигідною для Вашингтона.