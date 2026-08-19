Зеленський присвоїв Героя України Владиславу Польському, який на авто під вогнем врятував побратимів

Владислав Польський / © соцмережі

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Молодший лейтенант Владислав Польський отримав звання Героя України за те, що під ворожим вогнем врятував двох поранених побратимів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Я підписав указ про відзначення званням Героя України молодшого лейтенанта Владислава польського. За швидку та хоробру реакцію в бойовій обстановці і порятунок життів наших воїнів», — зазначив Зеленський.

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Також додав, що 15 серпня бійці отримали поранення під час виконання завдання. Спочатку їх намагалися евакуювати наземним роботом, але російські військові влучили в техніку. Щоб зберегти життя побратимів, Владислав Польський негайно виїхав у зону атаки ворожих дронів на пікапі й вивіз поранених.

«Видатна історія, велика сміливість, приклад вчинку командира, який вартий наслідування. Треба дбати про людей. Дякую, Владиславе», — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, командир роти 475-го окремого штурмового полку Code 9.2 Владислав Польський на позивний «Тічер» розповів ТСН подробиці порятунку побратимів на Харківщині. Двоє штурмовиків успішно виконали завдання, але на зворотному шляху дістали тяжкі поранення через удари ворожих дронів. Бійці сховалися в укритті, звідки військовий витягнув їх, ризикуючи власним життям.

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