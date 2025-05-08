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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Зеленський присвоїв звання Героя України командиру "Птахів Мадяра" Роберту Бровді

Нагорода вручена “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові”.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Роберт Бровді "Мадяр"

Роберт Бровді "Мадяр".

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України майору Роберту Бровді, відомому за позивним “Мадяр”, командиру 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем “Птахи Мадяра”.

Відповідний указ №299/2025 оприлюднено 8 травня 2025 року.

У документі зазначено, що нагорода вручена “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові” .

Що відомо про Роберта Бровді

Роберт Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він був підприємцем у сфері аграрного бізнесу. У лютому 2022 року Бровді приєднався до лав територіальної оборони, а згодом створив підрозділ аеророзвідки “Птахи Мадяра”, який з роти виріс до бригади ударних безпілотних систем. Його підрозділ брав активну участь у боях за Бахмут, Соледар та інші ключові напрямки фронту.

У лютому 2025 року бригада “Птахи Мадяра” увійшла до проєкту Міністерства оборони України “Лінія дронів”, спрямованого на розвиток безпілотних систем у Збройних силах.

Роберт Бровді також відомий своєю активною присутністю в медіапросторі, де регулярно публікує відео з фронту та звертається до громадськості з важливими повідомленнями про потреби війська.

Також Володимир Зеленський удостоїв голову СБУ Малюка звання Героя України за особисту мужність.

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