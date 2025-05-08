Зеленський присвоїв звання Героя України командиру "Птахів Мадяра" Роберту Бровді

Роберт Бровді "Мадяр".

Реклама

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України майору Роберту Бровді, відомому за позивним “Мадяр”, командиру 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем “Птахи Мадяра”.

Відповідний указ №299/2025 оприлюднено 8 травня 2025 року.

У документі зазначено, що нагорода вручена “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові” .

Реклама

Що відомо про Роберта Бровді

Роберт Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він був підприємцем у сфері аграрного бізнесу. У лютому 2022 року Бровді приєднався до лав територіальної оборони, а згодом створив підрозділ аеророзвідки “Птахи Мадяра”, який з роти виріс до бригади ударних безпілотних систем. Його підрозділ брав активну участь у боях за Бахмут, Соледар та інші ключові напрямки фронту.

У лютому 2025 року бригада “Птахи Мадяра” увійшла до проєкту Міністерства оборони України “Лінія дронів”, спрямованого на розвиток безпілотних систем у Збройних силах.

Роберт Бровді також відомий своєю активною присутністю в медіапросторі, де регулярно публікує відео з фронту та звертається до громадськості з важливими повідомленнями про потреби війська.

Також Володимир Зеленський удостоїв голову СБУ Малюка звання Героя України за особисту мужність.

Реклама