Командиру бригади "Лють" Максиму Казбану посмертно присвоєно звання Героя України

Максим Казбан / © МВС

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Президент України Володимир Зеленський ідписав указ про присвоєння командиру бригади «Лють» Максиму Казбану звання Героя України.

Відповідний указ №551/2025 опублікували на сайті Офісу президента.

«Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена „Золота Зірка“ Казбану Максиму Олександровичу — полковнику поліції (посмертно)», — йдеться в указі.

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Полковник поліції Максим Казбан — один із тих, хто з перших днів війни протистояв вторгненню РФ. Його служба розпочалася ще у 2014 році, коли він брав участь у бойових діях проти проросійських формувань на сході України.

З моменту повномасштабного наступу Росії у 2022 році, Казбан брав активну участь у бойових операціях у складі Сил оборони. Серед іншого, він долучився до знакової спецоперації, під час якої українські захисники знищили кілька ворожих вертольотів у Чорнобаївці поблизу Херсона.

У вересні 2024 року він став командиром штурмової бригади МВС України з промовистою назвою «Лють». До цього обіймав посаду першого заступника керівника тієї ж бригади. Після формування підрозділу Максим Казбан добровільно приєднався до його лав.

22 липня 2025 року стало відомо про загибель Максима Казбана. Полковник поліції та командир об’єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють» трагічно загинув у ДТП, яка сталася в Донецькій області.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» пілоту Павлу Іванову.