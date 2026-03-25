Зеленський присвоїв звання Герой України солдату, який 90 днів сам тримав позиції на фронті

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Герой України солдату Дмитрію Ященку. Воїн проявив неймовірну мужність, самотужки утримуючи позиції на Покровському напрямку протягом 90 днів.

Про це свідчить указ президента №265/2026 на сайті глави держави.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена „Золота Зірка“ Ященку Дмитрію Григоровичу — солдату», — йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, солдат 25-ї бригади Дмитрій Ященко 90 днів тримав позиції на Покровському напрямку, подекуди залишаючись сам-на-сам із ворогом.

У коментарі кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко він розповів, що під час першого ж виходу разом із побратимами зайняв напівзруйнований будинок, куди окупанти у цивільному приходили по воду. Після доповіді командуванню та ударів FPV-дронів Дмитрій вступив у ближній бій і ліквідував двох загарбників.

"Коли вони переміщалися, я відкрив вогонь по них. Спочатку ліквідував одного, потім іншого. Вони нас побачили і теж почали відкривати вогонь. Потім усе, вони двохсоті. Це було відчуття нездорове», — каже військовий.