ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
2 хв

Зеленський привітав українців із Днем Незалежності

Український головнокомандувач подякував тим, захистив і захищатиме Україну у війні за незалежність.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. Сьогодні наш народ бореться за мир та спокій у майбутньому.

Про це глава держави Володимир Зеленський написав у своєму Telegram.

За його словами, ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі.

«Щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти й онуки святкували День Незалежності. В мирі. В спокої. З впевненістю в майбутньому. З повагою. І з вдячністю всім, хто захистив Україну в цій війні за незалежність, хто вистояв, хто зміг, хто переміг», — зауважив український лідер.

Він переконаний, що задля такої мети варто жити. За це ми і стоїмо.

«Зі святом вас, великий народе великої країни! З Днем Незалежності! Слава Україні!», — наголосив він.

Раніше ми писали про таємниці проголошення української незалежності.

Так, проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року відбулося завдяки збігу драматичних подій і буквально висіло на волосині через комуністів, які тоді все ще мали велику силу.

У спеціальному сейфі архівісти зберігають непоказну теку, в якій лежать кілька пожовтілих аркушів. Серед них — Акт проголошення незалежності України.

«Він застрахований, зберігається у спеціальній вогнетривкій шафі. Це подарунок наших німецьких партнерів від початку повномасштабного вторгнення. Ця шафа гарантує, що якщо навіть, не дай Боже, це буде епіцентром пожежі, документ щонайменше дві години в епіцентрі пожежі в такій вогнетривкій шафі зберігається», — йдеться у сюжеті ТСН.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie