Президент України Володимир Зеленський

Реклама

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності. Сьогодні наш народ бореться за мир та спокій у майбутньому.

Про це глава держави Володимир Зеленський написав у своєму Telegram.

За його словами, ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі.

Реклама

«Щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти й онуки святкували День Незалежності. В мирі. В спокої. З впевненістю в майбутньому. З повагою. І з вдячністю всім, хто захистив Україну в цій війні за незалежність, хто вистояв, хто зміг, хто переміг», — зауважив український лідер.

Він переконаний, що задля такої мети варто жити. За це ми і стоїмо.

«Зі святом вас, великий народе великої країни! З Днем Незалежності! Слава Україні!», — наголосив він.

Раніше ми писали про таємниці проголошення української незалежності.

Реклама

Так, проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року відбулося завдяки збігу драматичних подій і буквально висіло на волосині через комуністів, які тоді все ще мали велику силу.

У спеціальному сейфі архівісти зберігають непоказну теку, в якій лежать кілька пожовтілих аркушів. Серед них — Акт проголошення незалежності України.

«Він застрахований, зберігається у спеціальній вогнетривкій шафі. Це подарунок наших німецьких партнерів від початку повномасштабного вторгнення. Ця шафа гарантує, що якщо навіть, не дай Боже, це буде епіцентром пожежі, документ щонайменше дві години в епіцентрі пожежі в такій вогнетривкій шафі зберігається», — йдеться у сюжеті ТСН.