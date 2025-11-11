Зеленський приїхав до Херсона і зробив важливу заяву про захист міста

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Херсона у третю річницю звільнення від російських окупантів. У місті він провів нараду з військовими, представниками сил безпеки і підрозділами Сил безпілотних систем.

Про це глава держави заявив під час свого звернення.

За його словами, було визначено низку кроків для посилення оборони міста, яке щомісяця зазнає тисяч ударів російських дронів. Зокрема, Сили безпілотних систем, “Птахи Мадяра” й інші підрозділи збільшать у Херсоні спроможності.

“Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту. Тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста, фактично постійно така загроза“, - наголосив Зеленський.

Також президент наголосив на важливості реалізації заходів із захисту доріг і логістичних напрямків. З його слів, є “рішення по енергетиці, по обладнанню для Херсона, фінансування додаткове”. Президент також повідомив, що обласна влада подала запити на потреби громад - від дитсадків до освітніх і соціальних програм.

Зауважимо, Херсон перебував під окупацією кілька місяців - 2 березня 2022 року. У вересні українські військові розпочали операцію зі звільнення міста, а 11 листопада увійшли до обласного центру.

Нагадаємо, тиждень тому до голлівудська акторка Анджеліна Джолі приїхала до міста Херсон. Зокрема, вона зустрілася з начальником міської військової адміністрації Ярославом Шаньком. Чиновник вручив знаменитості символічний сувенір — пам’ятний жетон міста. Акторка також відвідала декілька лікарень, а також зустрілась із дітлахами.

