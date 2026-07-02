Зеленський приїхав на місце трагедії в Києві: масштаби руйнувань шокують

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський відвідав місце масованого російського удару в Києві та озвучив нові дані про масштаби руйнувань. За його словами, пошкоджено 131 житловий будинок, а пошуково-рятувальна операція триває, адже під завалами ще можуть перебувати люди.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Олена Чернякова з місця подій.

Президент наголосив, що після масованої атаки на місцях ударів працювали сотні фахівців.

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«Всім дуже дякуємо — міністру, ДСНС, усім службам, які працювали. 600 людей працювало. Я вважаю, що це найголовніше. Усі команди робили все, щоб берегти життя людей», — сказав Зеленський.

Глава держави повідомив, що наслідки удару стали одними з наймасштабніших за весь час повномасштабної війни.

«У Києві 131 будинок зруйновано повністю або частково. Це дуже масово. Напевно, одна з наймасованіших атак протягом усієї війни», — заявив президент.

За його словами, понад 100 людей звернулися по медичну та психологічну допомогу після атаки.

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Президент зазначив, що рятувальникам вдалося врятувати 17 людей, однак роботи на місцях ударів ще не завершено.

«Досі тривають роботи. Ми розуміємо, що є люди, доля яких поки невідома. Дай Боже, щоб вони знайшлися живими», — наголосив Зеленський.

Він запевнив, що всі служби продовжують працювати на місцях ударів і надають допомогу постраждалим мешканцям столиці.

Атака на Київ — що відомо

Нагадаємо, росіяни розпочали атаку на Київ від вечора 1 липня. Росіяни запустили дрони, а потім балістику і крилаті ракети. Було зафіксовано понад 30 локацій, у яких є пошкодження та руйнування.

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Після масованого удару кількість загиблих зросла до 21 людини. Постраждало 85 осіб, зокрема дві дитини. Аварійно-рятувальні роботи на місці ударів тривають, тому кількість жертв може ще збільшитися.

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