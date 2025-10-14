ТСН у соціальних мережах

Зеленський призначить керівника Одеської військової адміністрації — деталі заяви

В Одесі найближчим часом буде створено військову адміністрацію.

Зеленський призначить керівника Одеської військової адміністрації — деталі заяви

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський анонсував призначення нового очільника Одеської міської військової адміністрації.

Про це президент повідомив у своєму зверненні за підсумками наради з керівником Служби безпеки України Василем Малюком 14 жовтня.

«Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації», — зазначив президент.

За його словами, рішення ухвалене через те, що забагато питань безпеки в місті надто довго залишалися без належної відповіді.

«Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом», — підкреслив Зеленський.

Крім того, під час зустрічі з головою СБУ обговорювалася ситуація у прифронтових громадах та на півдні України, а також протидія російським агентурним мережам.

Нагадаємо, 14 жовтня стало відомо, що меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України. А саме президент України Володимир Зеленський позбавив Труханова українського громадянства. Як стало відомо від СБУ, Геннадій Труханов є громадянином РФ і має чинний закордонний російський паспорт.

Сам Труханов заявив, що налаштований оскаржувати це рішення.

Також йшлося про те, що керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ймовірно, очолить Одеську міську військову адміністрацію.

