Зеленський призначив Білецького і Прокопенка відповідальними за оборону Донеччини: що відомо

Прокопенко, Білецький

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Новими угрупуваннями, що відповідатимуть за оборону Донецької області, керуватимуть Герої України — бригадні генерали Андрій Білецький та Денис Прокопенко. Такі пропозиції на безпековій нараді 26 серпня вніс головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий.

Про це повідомили в Офісі президента.

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Навіщо створили нові угруповання

Одне з угруповань очолить Андрій Білецький, який нині командує 3-м армійським корпусом. Інше — Денис Прокопенко, командир 1-го корпусу Нацгвардії «Азов».

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«За оборону Донеччини відповідатимуть командири-лідери, які здатні, яким вірять та за якими йдуть», — заявив заступник керівника ОП Павло Паліса.

Прокопенко відповідає за бойові дії, зокрема, в районі Добропілля та Дружківки. Під командуванням Білецького 3-й армійський корпус діє на ділянці фронту між Лиманом на Донеччині та Боровою на Харківщині.

Імовірно, нові структури мають об'єднати корпуси, які воюють на сусідніх ділянках фронту. Це може дати змогу покращити координацію підрозділів і скоротити ланцюжок ухвалення рішень.

Керівник Сил безпілотних систем Роберт Бровді із позивним «Мадяр» назвав рішення переходом до більш сучасної моделі ведення війни.

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«Це і є Smart War. Час мережецентричної війни. Тотальна синхронізація з Угрупованням СБС, найкоротший ланцюжок "Сенсор-Стрілець"», — написав він.

За оцінками військового аналітика Миколи Бєлєскова, створення двох угруповань може бути спробою відновити так звану середню ланку управління на оперативно-стратегічному рівні.

Ця проблема загострилася після корпусної реформи ЗСУ, коли у 2025 році ліквідували формат оперативно-стратегічних угруповань військ (ОСУВ). Унаслідок цього частину функцій оперативного рівня управління фактично доводилося перебирати на себе головнокомандувачу.

Нові угруповання можуть стати структурою, яка координуватиме кілька армійських корпусів на окремій ділянці фронту.

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Водночас подробиці їхньої структури, складу та конкретних повноважень наразі офіційно не розкриваються.

Раніше йшлося про те, що втрата Слов’янська та Краматорська може створити умови для нового тиску на Україну з боку Заходу щодо переговорів із РФ. За оцінкою командира роти БпЛА 23-го штурмового полку в складі Другого корпусу Нацгвардії «Хартія» Юрія Бутусова, ключову роль у стримуванні російського наступу на цьому напрямку може відіграти 3-й армійський корпус Андрія Білецького. Він вважає, що корпус може посилити оборону Слов’янська та змінити перебіг боїв завдяки резервам і досвіду командування.

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