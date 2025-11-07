Зеленський призначив командувача безпілотних систем ППО

Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

У п’ятницю, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський погодив призначення командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони Юрія Черевашенка.

Про це повідомили на офіційному сайті українського президента.

Зеленський зазначив, що Юрій Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО, займався дронами-перехоплювачами і на новій посаді має масштабувати розвиток безпілотної складової в Повітряних силах.

Наказ про призначення Юрія Черевашенка уже підписав міністр оборони Денис Шмигаль.

«На Ставці ми затвердили багато завдань для нового керівника. Важливе активне впровадження безпілотників, а саме — дронів-перехоплювачів, та посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння», — наголосив президент

Президент також повідомив, що на Ставці обговорювалася програма, спрямована на посилення захисту неба Херсона — боротьби з ворожими БпЛА.

«Підтримали цю програму, і я попросив розробити відповідну програму для всіх прикордонних міст, які розташовані на гарячому напрямку», — додав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив про посилення української системи протиповітряної оборони новими комплексами Patriot, що стало результатом домовленостей із Німеччиною.