Призначено людину, відповідальну за збиття "Шахедів"

Новий заступник командувача Повітряних сил – Павло Єлізаров / © Михайло Федоров / Facebook

Президент Володимир Зеленський погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил — Павла Єлізарова.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверненні за 19 січня.

«В армії його знають — Лазар, спецпідрозділ, який працює, і працює ефективно», — зазначив Зеленський.

Президент доручив Єлізарову разом із міністром оборони України та військовим командуванням розробити «нову організацію для всього компонента саме такого захисту неба».

Що сказав глава Міноборони Федоров

Федоров назвав «Лазаря» одним із найефективніших командирів Лазаря.

«Сьогодні жодна країна у світі не має такого досвіду протидії повітряним атакам, як Україна. Щодня й щоночі — сотні ворожих дронів. У 2025 році росія запустила по Україні до 100 тисяч шахедів та інших типів БпЛА — пошкоджено десятки обʼєктів критичної інфраструктури, сотні влучань у житлові будинки та жертви. Кількість атак зростає — ворог хоче знищити цивільну інфраструктуру та занурити Україну в темряву. Світ не готувався до війни такого типу. Але ми змушені відповідати — швидко, системно й технологічно», — сказав міністр.

Федоров визнав, що трансформація такої системи не відбувається за кілька днів, але потрібно почати вже сьогодні.

Павло Єлізаров (Лазар) — новий заступник командувача Повітряних Сил ЗСУ. Він відповідатиме за розвиток малої ППО та напрям перехоплення дронів.

Його завдання:

побудувати антидроновий купол над Україною, який знищує загрозу ще на підльоті, а не реагує постфактум.

Під керівництвом Єлізарова підрозділ Lasar’s group став одним із найрезультативніших у Силах оборони. Саме ця команда знищила техніки ворога на понад 13 млрд доларів. Кожен п’ятий знищений російський танк — результат їхньої роботи. Підрозділ стабільно в топі рейтингу «Армії дронів.Бонус», лише в грудні — 364 гармати та 12 РСЗВ.

Тепер командирові доручли завдання — масштабувати цей досві і побудувати систему, яка працює не точково, а на рівні всієї країни.

Також Федоров анонсував «нові кадрові призначення незабаром».

Думка експерта

Фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов на позивний «Флеш» привітав таке кадрове призначення.

«Це дуже крута і хороша новина. Павло, як і Мадяр, не військовий „за фахом“, але хороший управлінець і менеджер. Підняв, вважайте, з нуля Лазар груп. А для мене головне, що ця людина — чесна, порядна, адекватна і розумна», — похвалив «Флеш».

Раніше президент Володимир Зеленський попередив, що РФ готує новий масований повітряний удар.