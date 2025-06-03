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Зеленський призначив нового керівника Херсонської МВА — деталі про Ярослава Шанька
Указом Зеленського новим очільником Херсонської міської військової адміністрації було призначено Ярослава Шанька.
Президент України Володимир Зеленський призначив нового очільника Херсонської міської військової адміністрації. Ним став Ярослав Шанько.
Про це свідчить відповідний указ президента №76/2025-pп, що зʼявився на сайті ОП.
«Призначити Шанька Ярослава Вікторовича начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», — йдеться у розпорядженні.
Нагадаємо, що в квітні звільнили попереднього очільника — Романа Мрочка.
Що відомо про Ярослава Шанька — деталі
З досьє 35-річного Ярослава Шанька відомо, що він родом з Херсона. Шанько народився там 12 червня 1990 року.
2011-го закінчив Херсонський юридичний інститут ХНУВС. А від 2015 року працював старшим інспектором відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП.
Згодом обійняв посаду начальника відділу ювенальної превенції поліції Херсонщини.
А 2020 року став заступником начальника управління превентивної діяльності поліції Херсонської області.
Пізніше і до 2023-го обіймав посаду заступника начальника управління ювенальної превенції Нацполіції.
Під час повномасштабного вторгнення, навесні 2023 року, Шанько був призначений урядом на посаду заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації.
Нагадаємо, у квітні 2025-го президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.
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