Зеленський призначив нового керівника Херсонської МВА — деталі про Ярослава Шанька

Ярослав Шанько - кервіник Херсонської МВА

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Президент України Володимир Зеленський призначив нового очільника Херсонської міської військової адміністрації. Ним став Ярослав Шанько.

Про це свідчить відповідний указ президента №76/2025-pп, що зʼявився на сайті ОП.

«Призначити Шанька Ярослава Вікторовича начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», — йдеться у розпорядженні.

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Нагадаємо, що в квітні звільнили попереднього очільника — Романа Мрочка.

Що відомо про Ярослава Шанька — деталі

З досьє 35-річного Ярослава Шанька відомо, що він родом з Херсона. Шанько народився там 12 червня 1990 року.

2011-го закінчив Херсонський юридичний інститут ХНУВС. А від 2015 року працював старшим інспектором відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП.

Згодом обійняв посаду начальника відділу ювенальної превенції поліції Херсонщини.

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А 2020 року став заступником начальника управління превентивної діяльності поліції Херсонської області.

Пізніше і до 2023-го обіймав посаду заступника начальника управління ювенальної превенції Нацполіції.

Під час повномасштабного вторгнення, навесні 2023 року, Шанько був призначений урядом на посаду заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, у квітні 2025-го президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

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