- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 257
- Час на прочитання
- 2 хв
Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ: що відомо про Святослава Заїця
За словами військових, які служили разом із Заїцем, офіцер значну увагу приділяє цифровізації та роботизації сучасної війни.
Президент України Володимир Зеленський призначив Святослава Заїця новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ. До цього моменту він очолював 20-й армійський корпус.
Про це свідчить Указ президента №853/2026 від 2 вересня.
«Призначити Заїця Святослава Анатолійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України», — йдеться в короткій заяві.
На цій посаді Заїць замінить Геннадія Шаповалова.
Нагадаємо, раніше у серпні спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко повідомляла, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий готує кадрові зміни: новим командувачем Сухопутних військ може стати бригадний генерал Святослав Заїць. За словами журналістки, на новій посаді Заїцю доведеться провести складні зміни у сфері мобілізації.
Хто такий Святослав Заїць — біографія
Заїць є вихідцем із Десантно-штурмових військ ЗСУ. Від квітня 2026 року і до нового призначення він очолював 20-й армійський корпус, який займається обороною Дніпропетровської області.
До цього Заєць був начальником штабу та заступником командира 8-го корпусу ДШВ ЗСУ.
Військову службу з бойовим досвідом офіцер проходить від 2014 року. На момент початку російської окупації Криму Заїць перебував на навчаннях на півострові та командував розвідувальною ротою 25-ї повітряно-десантної бригади.
Його підрозділ чисельністю близько 100 військовослужбовців упродовж місяця перебував у блокаді російських військових. Заїць відмовився приймати умови окупантів і організував вихід підрозділу на материкову частину України. Після цього він продовжив службу в ДШВ.
2016 року Заїць був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
За словами військових, які служили разом із Заїцем, офіцер значну увагу приділяє цифровізації та роботизації сучасної війни.
Очоливши 20-й корпус, Заїць поставив за мету перетворити його на один із найбільш цифровізованих у Силах оборони. Зокрема, він став одним із перших командирів корпусів, який перевів усі підпорядковані бригади в Mission Control — цифрову систему, призначену для управління безпілотними операціями в режимі реального часу.