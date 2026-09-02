Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ: що відомо про Святослава Заїця

Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ Святослав Заїць / © Facebook-сторінка 20-го армійського корпусу

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський призначив Святослава Заїця новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ. До цього моменту він очолював 20-й армійський корпус.

Про це свідчить Указ президента №853/2026 від 2 вересня.

Реклама

«Призначити Заїця Святослава Анатолійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України», — йдеться в короткій заяві.

Реклама

На цій посаді Заїць замінить Геннадія Шаповалова.

Нагадаємо, раніше у серпні спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко повідомляла, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий готує кадрові зміни: новим командувачем Сухопутних військ може стати бригадний генерал Святослав Заїць. За словами журналістки, на новій посаді Заїцю доведеться провести складні зміни у сфері мобілізації.

Хто такий Святослав Заїць — біографія

Заїць є вихідцем із Десантно-штурмових військ ЗСУ. Від квітня 2026 року і до нового призначення він очолював 20-й армійський корпус, який займається обороною Дніпропетровської області.

До цього Заєць був начальником штабу та заступником командира 8-го корпусу ДШВ ЗСУ.

Реклама

Військову службу з бойовим досвідом офіцер проходить від 2014 року. На момент початку російської окупації Криму Заїць перебував на навчаннях на півострові та командував розвідувальною ротою 25-ї повітряно-десантної бригади.

Його підрозділ чисельністю близько 100 військовослужбовців упродовж місяця перебував у блокаді російських військових. Заїць відмовився приймати умови окупантів і організував вихід підрозділу на материкову частину України. Після цього він продовжив службу в ДШВ.

2016 року Заїць був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

За словами військових, які служили разом із Заїцем, офіцер значну увагу приділяє цифровізації та роботизації сучасної війни.

Реклама

Очоливши 20-й корпус, Заїць поставив за мету перетворити його на один із найбільш цифровізованих у Силах оборони. Зокрема, він став одним із перших командирів корпусів, який перевів усі підпорядковані бригади в Mission Control — цифрову систему, призначену для управління безпілотними операціями в режимі реального часу.

Новини партнерів