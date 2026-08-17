Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ: що про нього відомо

Юрій Погрібний

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Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного командувачем Сил логістики ЗСУ замість Володимира Карпенка.

Про це йдеться в указі №731/2026, опублікованому на сайті глави держави 17 серпня.

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Володимир Карпенко обіймав цю посаду з лютого 2024 року. У липні новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий призначив Юрія Погрібного тимчасовим виконуючем обов’язків командувача Сил логістики.

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Сили логістики відповідають за доставку зброї, боєприпасів і техніки на фронт, забезпечення пальним, їжею та ремонт техніки.

Що відомо про Юрія Погрібного

Юрію Погрібному 41 рік. Він народився на Сумщині.

За даними видання «Цукр», у 2007 році він закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького.

Далі служив у 55-й окремій артилерійській бригаді. Російське вторгення 2014 року зустрів у складі цієї ж бригади, яка брала участь у боях за Слов’янськ, Краматорськ, Лиман та інші міста на сході України.

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Як додає «Бабель», у 2016 році Погрібний став заступником командира 58 окремої мотопіхотної бригади з озброєння. У 2020-му очолив 532 окремий ремонтно-відновлювальний полк, який покривав забезпечення Харківського, Донецького та Запорізького напрямків.

У 2024 році він був призначений на посаду начальника озброєння — заступника начальника з логістики оперативного командування «Схід».

Раніше головком Драпатий попередив про фейки від імені його родини.

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