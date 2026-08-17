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Зеленський призначив нового командувача Сил логістики ЗСУ: що про нього відомо
Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного новим командувачем Сил логістики ЗСУ замість Володимира Карпенка.
Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного командувачем Сил логістики ЗСУ замість Володимира Карпенка.
Про це йдеться в указі №731/2026, опублікованому на сайті глави держави 17 серпня.
Володимир Карпенко обіймав цю посаду з лютого 2024 року. У липні новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий призначив Юрія Погрібного тимчасовим виконуючем обов’язків командувача Сил логістики.
Сили логістики відповідають за доставку зброї, боєприпасів і техніки на фронт, забезпечення пальним, їжею та ремонт техніки.
Що відомо про Юрія Погрібного
Юрію Погрібному 41 рік. Він народився на Сумщині.
За даними видання «Цукр», у 2007 році він закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького.
Далі служив у 55-й окремій артилерійській бригаді. Російське вторгення 2014 року зустрів у складі цієї ж бригади, яка брала участь у боях за Слов’янськ, Краматорськ, Лиман та інші міста на сході України.
Як додає «Бабель», у 2016 році Погрібний став заступником командира 58 окремої мотопіхотної бригади з озброєння. У 2020-му очолив 532 окремий ремонтно-відновлювальний полк, який покривав забезпечення Харківського, Донецького та Запорізького напрямків.
У 2024 році він був призначений на посаду начальника озброєння — заступника начальника з логістики оперативного командування «Схід».
Раніше головком Драпатий попередив про фейки від імені його родини.