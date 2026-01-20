Зеленський призначив нового радника з інфраструктури: що відомо про Олександра Кубракова

Олександр Кубраков / © Партія "Слуга народу"

Реклама

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Кубракова позаштатним радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.

Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Кубракова позаштатним радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами / © Офіс президента України

До травня 2024 року Кубраков обіймав посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Після звільнення з уряду у січні 2025 року він став радником ексміністра оборони Рустема Умєрова.

Реклама

Біографія та освіта

Олександр Кубраков народився 20 серпня 1982 року в місті Першотравенськ Дніпропетровської області. Одружений, разом із дружиною Іриною виховує двох синів – Олександра та Марка.

Вищу освіту здобув у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, де у 1999–2004 роках навчався за спеціальністю «маркетинг». Також проходив короткотермінову програму навчання в Harvard Kennedy School.

Ще під час навчання працював економістом у департаменті маркетингу “Правекс-банку”.

Кар’єрний шлях

Професійну діяльність Кубраков розпочав у сфері маркетингу та телекомунікацій. Він брав участь у реалізації низки масштабних проєктів, зокрема “Домашній інтернет” від “Київстар”, а також у розробці транспортної стратегії Києва спільно зі Світовим банком. Спеціалізувався на цифровізації державних сервісів, розвитку 4G та концепції “держава в смартфоні”.

Реклама

У 2004–2011 роках працював у компаніях “Пріоком”, АКБ “Фінанси та Кредит” та “Київстар”, де обіймав керівні посади у сфері стратегічного маркетингу.

2011 року став радником голови КМДА Олександра Попова. З 2014 по 2016 рік очолював дирекцію з управління проєктами транспортної інфраструктури Київського інвестиційного агентства, а також керував проєктним офісом у Міністерстві юстиції.

У 2016–2019 роках був заступником директора, а згодом директором ТОВ “Місто для людей”, а також радником мера Києва Віталія Кличка з IT-питань.

2019 року Кубраков був обраний народним депутатом від партії “Слуга народу” та працював у комітеті Верховної Ради з питань прав людини та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Уже в листопаді того ж року його призначили головою “Укравтодору”.

Реклама

У травні 2021 року він очолив Міністерство інфраструктури України, а з грудня 2022 року став віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Кубраков займався організацією експорту в умовах заблокованих портів та був залучений до реалізації “зернового коридору”.

Скандали

2023 року НАБУ та САП викрили організоване угруповання з розкрадання бюджетних коштів, до якого входив заступник Кубракова Василь Лозинський. Після цього Кабмін звільнив Лозинського з посади.

У квітні 2024 року Кубраков опинився в центрі публічної критики після ракетного удару РФ по Трипільській ТЕС у Київській області. Верховна Рада викликала міністра для звіту, однак він не з’явився на засідання, пояснивши відсутність участю в Конгресі місцевої та регіональної влади.

Реклама

Призначення Кубракова радником президента означає його повернення до роботи над питаннями інфраструктури та взаємодії з громадами вже в новому форматі.