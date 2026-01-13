Зеленський призначив нового заступника голови СБУ: що відомо

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Мережка заступником голови Служби безпеки України. Відповідний кадровий склад керівництва спецслужби було оновлено сьогодні, 13 січня.

Про це йдеться в Указі Президента №47/2026, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

«Призначити Мережка Ярослава Вікторовича заступником Голови Служби безпеки України», — зазначається в документі.

Указ підписано 13 січня 2026 року і він набрав чинності з моменту опублікування. На цій посаді Ярослав Мережко працюватиме під керівництвом чинного Голови СБУ, посилюючи вертикаль управління спецслужбою в умовах воєнного стану.

До слова, президент України Володимир Зеленський 2 січня розпочав і досі проводить масштабні кадрові зміни як у політиці, так і в спецслужбах.