- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1763
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський призначив нового заступника голови СБУ: що відомо
Ярослав Мережко став заступником голови Служби безпеки України.
Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Мережка заступником голови Служби безпеки України. Відповідний кадровий склад керівництва спецслужби було оновлено сьогодні, 13 січня.
Про це йдеться в Указі Президента №47/2026, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.
«Призначити Мережка Ярослава Вікторовича заступником Голови Служби безпеки України», — зазначається в документі.
Указ підписано 13 січня 2026 року і він набрав чинності з моменту опублікування. На цій посаді Ярослав Мережко працюватиме під керівництвом чинного Голови СБУ, посилюючи вертикаль управління спецслужбою в умовах воєнного стану.
До слова, президент України Володимир Зеленський 2 січня розпочав і досі проводить масштабні кадрові зміни як у політиці, так і в спецслужбах.