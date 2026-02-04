Зеленський призначив очільника зовнішньої розвідки України: подробиці

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Луговського тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Про це йдеться у відповідному Указі №100/2026, опублікованим на офіційному сайті глави держави.

Олег Луговський, який до цього моменту обіймав посаду першого заступника Голови СЗРУ, очолюватиме відомство до призначення постійного керівника. Рішення про покладання обов’язків набуло чинності з моменту підписання документа президентом.

Що відомо про Олега Луговського

Олег Луговський розпочав роботу в керівному складі СЗР у травні 2024 року на посаді заступника Голови Служби. Протягом подальшої служби його кар’єрний ріст супроводжувався наданням нових військових звань та посадовим підвищенням:

У серпні 2024 року отримав звання бригадного генерала.

У жовтні 2024 року був призначений першим заступником Голови СЗР.

У серпні 2025 року йому було присвоєно звання генерал-майора.

Як представник розвідувального органу, Луговський залучався до ключових міжнародних та безпекових заходів. Зокрема, у травні 2025 року він входив до складу делегації України на переговорах з РФ, а в листопаді того ж року був учасником Київського санкційного саміту.

На початку 2026 року в публічному просторі генерал-майор виступав як експерт з аналізу військового потенціалу агресора. У своїх доповідях він наголошував на обмеженості запасів російських ракетних систем «Орєшнік» та висвітлював процеси інтеграції оборонних потужностей Білорусі до складу військово-промислового комплексу Росії.

Нагадаємо, раніше головою СЗРУ був Олег Іващенко. Наразі він обіймає посаду начальника ГУР.

Раніше ми писали, Зеленський призначив Ярослава Мережка заступником голови Служби безпеки України. Відповідний кадровий склад керівництва спецслужби було оновлено 13 січня.