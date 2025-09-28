Росія почала нову хвилю енергетичного терору, – Зеленський / © ТСН.ua

Росія намагається і в цьому році вдарити по Україні блекаутом.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за 28 вересня.

За словами президента, під час нічного масованого удару РФ серед іншого атакувала енергетичні об’єкти.

«Були також російські удари по енергетичних об’єктах, і це вже, на жаль, традиційна така російська тактика — Росія намагається і в цьому році вдарити по Україні блекаутом. Фактично протягом цих тижнів, коли тривала Генеральна Асамблея ООН, Росія буквально кожен день, кожну годину використовувала для ударів по Україні. Дуже підлі удари. І саме це характеризує Росію — те, що вони роблять, а не те, що вони говорять чи запускають різними сигналами по світу. Вони відкинули всі реальні пропозиції миру й заслуговують на дійсно жорсткий тиск», — сказав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський попередив Кремль про неминучу симетричну відповідь у разі енергетичного терору.