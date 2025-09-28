ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1414
Час на прочитання
1 хв

Зеленський: РФ знову атакує енергооб’єкти — чи буде блекаут цієї зими

За словами Зеленського, Росія не полишає спроб занурити Україну в темряву.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Росія почала нову хвилю енергетичного терору, – Зеленський

Росія почала нову хвилю енергетичного терору, – Зеленський / © ТСН.ua

Росія намагається і в цьому році вдарити по Україні блекаутом.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні за 28 вересня.

За словами президента, під час нічного масованого удару РФ серед іншого атакувала енергетичні об’єкти.

«Були також російські удари по енергетичних об’єктах, і це вже, на жаль, традиційна така російська тактика — Росія намагається і в цьому році вдарити по Україні блекаутом. Фактично протягом цих тижнів, коли тривала Генеральна Асамблея ООН, Росія буквально кожен день, кожну годину використовувала для ударів по Україні. Дуже підлі удари. І саме це характеризує Росію — те, що вони роблять, а не те, що вони говорять чи запускають різними сигналами по світу. Вони відкинули всі реальні пропозиції миру й заслуговують на дійсно жорсткий тиск», — сказав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський попередив Кремль про неминучу симетричну відповідь у разі енергетичного терору.

Дата публікації
Кількість переглядів
1414
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie