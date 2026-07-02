Зеленський різко звернувся до США та союзників: чого вимагає Україна

Володимир Зеленський / © ТСН

Реклама

Постачання ракет від США зараз відбувається занадто повільно, попри те, що пріоритетом міжнародних партнерів має бути захист людей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Києві біля завалів будинку, передає ТСН.

Постачання ракет для України — що заявив Зеленський

«Ми вдячні американській команді за передавання цих ракет, але на сьогодні це відбувається занадто повільно. Чесно кажучи, занадто повільно», — зазначив Володимир Зеленський.

Реклама

Президент повідомив, що розраховує на зустріч з американською делегацією найближчими днями. За його словами, головним питанням під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом та його командою залишається протидія Росії. Водночас український лідер підкреслив, що ситуація вимагає конкретних дій, а не розмов. Також Зеленський анонсував зустріч із Трампом на саміті НАТО.

Володимир Зеленський закликав західних політиків зважати на людські втрати в Україні, які є значно більшою трагедією, ніж будь-які логістичні чи політичні труднощі з доставленням зброї.

«Це проблема — втратити свій дім, свій будинок. Вони втратили своїх дітей, свої сім’ї, своє життя. І я думаю, що саме в цьому проблема», — наголосив президент.

Він також додав, що розуміє внутрішні політичні процеси у США та Європі, де життя часто підпорядковане виборчим циклам. Проте Володимир Зеленський закликав партнерів поставити на перше місце порятунок життів українців.

Реклама

Атака РФ на Київ — останні новини

Нагадаємо, Київ пережив потужну масовану атаку Росії. Країна-агресорка запускала по столиці різні типи озброєння: дрони, балістичні та крилаті ракети. Понад 30 локацій зазнали атаки ворога.

Також президент України Володимир Зеленський анонсував «справедливу відповідь» Росії за масований удар по Києву, під час якого загинуло понад 20 мирних людей.

До слова, влада оголосила 3 липня в Києві Днем жалоби у памʼять про жертв наймасованішої атаки Росії. У місті будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях та заборонені будь-які розважальні заходи.

Новини партнерів