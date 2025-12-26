Вибори в Україні: Зеленський назвав умову проведення та розкрив джерело ініціативи

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Проведення виборів або референдуму в Україні можливі лише за умови повної безпеки, яку мають забезпечити партнери, вплинувши на РФ. Водночас сенсативні питання щодо долі країни не можуть вирішуватися одноосібно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо роботи груп із підготовки повоєнних виборів.

Хто ініціював питання виборів?

Президент вперше чітко вказав на джерело запиту на оновлення влади. За його словами, активізація цієї теми не була внутрішньою ініціативою.

«Активізація питання виборів йшла від американської сторони. Були такі сигнали. Я про це говорив багато разів», — зазначив Зеленський.

Водночас він наголосив, що для реалізації цього процесу необхідні дві ключові складові: законодавчі зміни та, перш за все, безпека.

Безпека як головний ультиматум

Зеленський вважає, що відповідальність за безпекову інфраструктуру для голосування лежить на міжнародних партнерах.

Сила партнерів: Захід має достатньо важелів, щоб змусити Росію припинити обстріли або домовитися про «режим тиші» на час волевиявлення.

Інфраструктура: безпека має бути гарантована як для виборів президента, так і для можливого референдуму.

Референдум для «сенсативних» питань

Президент підтвердив, що в межах його плану з 20 пунктів розглядається можливість проведення загальнонаціонального референдуму. Це стосується тем, які виходять за межі повноважень однієї особи.

«Є деякі питання, на мій погляд, на які може дати відповідь тільки народ України. Це справедливо, що долю України вирішує народ України», — підкреслив глава держави.

Президент додав, що хоча парламент має інструменти для ухвалення рішень, стратегічні виклики потребують прямого волевиявлення громадян.

Нагадаємо, на початку грудня в інтерв’ю Politico президент США Дональд Трамп заявив про необхідність провести президентські вибори в Україні. З його слів, Київ «використовує війну, щоб не проводити вибори».

Раніше у ЦВК заявили про неможливість проведення виборів без зміни законодавства.