Зеленський розкрив, чому Росія та США наполягає на виборах в Україні

Володимир Зеленський / © Associated Press

Ініціатива щодо проведення виборів в Україні в умовах повномасштабної війни першочергового походить від Росії. У Кремлі розглядають виборчий процес як найефективніший інструмент для зміни влади в Києві.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю виданню The Atlantic.

Глава держави зазначив, що розмови про необхідність виборів під час воєнного стану мають російське коріння. За його словами, Москва шукає шляхи для дестабілізації ситуації та зміни політичного керівництва України.

«Вони вирішили, що це найпростіший і найшвидший спосіб позбутися мене. Ось чому я думаю, що ідея проведення виборів під час війни була, перш за все, позицією Росії», — наголосив Зеленський.

Яка позиція США

Президент також прокоментував роль західних партнерів у цьому питанні. Він зауважив, що американська сторона згодом підхопила цей наратив, проте не зі злими намірами, а як тест на демократію.

«Це не секрет. Я ні в чому не звинувачую американську сторону. Але вони навели приклад Авраама Лінкольна, який проводив вибори під час війни в Америці. Вони сказали: 'Покажіть, що ви готові! ' І я сказав: 'Я готовий'», — розповів український лідер.

Зеленський підкреслив, що головним пріоритетом для України залишається якнайшвидше завершення війни задля збереження людських життів. Він висловив думку, що наразі ключова роль у стримуванні російської агресії належить Сполученим Штатам та особисто Дональду Трампу.

«Ми поспішаємо закінчити війну. У нас є втрати. Перш за все, люди: солдати, мирні жителі. Нам потрібно бути якомога ближче до партнерів, які можуть зупинити Путіна, а сьогодні це тільки Трамп», — заявив президент.

Зеленський додав, що інші гравці на міжнародній арені або не докладають достатньо зусиль, або ж Росія не сприймає їх серйозно.

Нагадаємо, видання Financial Times із посиланням на джерела повідомило, що Україна готується до президентських виборів та референдуму щодо мирної угоди з Росією до 15 травня через вимогу адміністрації президента США Дональда Трампа, яка погрожує припиненням гарантій безпеки.

За даними журналістів, Білий дім тисне на Київ для завершення війни до літа. Зеленський, який раніше заперечував можливість голосування під час воєнного стану, ймовірно, оголосить про підготовку до виборів 24 лютого.