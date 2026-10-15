Зеленський розкрив, чим Росія скористалася для руйнівних ударів по Україні

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Росія використовує проблеми в роботі супутникового зв’язку Starlink, щоб завдавати Україні максимальних руйнувань. На тлі безперервних російських атак по енергетичній інфраструктурі президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення протиповітряної оборони та прискорення розробки європейської антибалістичної системи.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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За словами Зеленського, російські війська завдали чергового удару безпілотником по енергетичній інфраструктурі Луцька безпосередньо під час його переговорів із французьким лідером. У місті виникли перебої з електропостачанням.

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«Буквально під час нашої зустрічі Росія нанесла черговий підлий удар дроном по українській енергетиці в Луцьку. У місті є знеструмлення», — повідомив президент.

Він наголосив, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України останніми днями відбуваються фактично безперервно.

Зеленський також заявив, що Росія знехтувала пропозицією президента США припинити удари по енергетичних об’єктах. За його словами, Москва натомість використовує проблеми в роботі Starlink, щоб посилювати руйнування інфраструктури, від якої залежить повсякденне життя українців.

«І зараз користується проблемами в роботі Starlink, щоб завдавати максимальних руйнувань всьому, що підтримує звичайне життя», — написав глава держави.

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Україна та Франція домовилися посилювати оборону

Під час зустрічі Зеленський і Макрон обговорили шляхи протидії російським атакам. Український президент повідомив, що вже цього місяця очікуються нові пакети допомоги для посилення української авіації.

Крім того, сторони працюють над прискоренням розробки європейської антибалістичної системи FREYJA. За словами Зеленського, мета полягає в тому, щоб вона запрацювала до кінця року.

Зеленський також подякував Макрону за сприяння оборонній співпраці між країнами. За його словами, Україна вже отримала всі ліцензії на виробництво озброєння, які Франція раніше пообіцяла передати.

Президент наголосив на необхідності оперативно реалізувати досягнуті домовленості на рівні відповідних команд.

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«Важливо на рівні команд оперативно реалізувати це», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, минулої ночі, 14 жовтня, в Україні запровадили обмеження швидкості для терміналів супутникового зв’язку Starlink компанії SpaceX. Українські посадовці попередили, що це може суттєво ускладнити перехоплення російських реактивних безпілотників і роботу дронів середньої дальності.

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