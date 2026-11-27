Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати надіслали Києву позитивні сигнали щодо обмежень у використанні військової супутникової системи Starshield.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю BBC.

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Зеленський пояснив, що раніше Україна стикалася з більшими труднощами через обмеження роботи системи. Однак після сигналів з американського боку ситуація на підконтрольній території покращилася.

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«До цього у нас було більше проблем, але американська сторона надіслала деякі позитивні сигнали… Вона (система — ред.) повернулася до норми на тій території України, яку ми контролюємо. Але зараз ми маємо обмеження на тимчасово окупованій території. Це проблема», — зазначив президент.

За словами Зеленського, обмеження створюють перешкоди для перехоплення російських реактивних безпілотників типу «Шахед». Українські сили можуть ефективно протидіяти таким цілям на підконтрольних територіях, однак на окупованих землях можливості для цього обмежені.

«Ми не можемо наздогнати реактивні „шахеди“ перехоплювачами на тимчасово окупованій території. Ми можемо робити це на контрольованій, але часто вже буває запізно. Вони завдають ударів по нашій інфраструктурі, енергетичних об’єктах тощо», — пояснив глава держави.

Президент також прокоментував питання відповідальності за рішення обмежити роботу Starshield. За його словами, з технічного погляду відповідне рішення належить компанії SpaceX, однак хто саме ухвалив його на політичному рівні, наразі невідомо.

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«Справді не знаю. Це як пінг-понг, ми питаємо одну сторону, вони кажуть, це інші, ми питаємо інших, вони кажуть, що це не вони. Найважливіше те, що це питання рішення. Так само, як і з ракетами Patriot: постачати їх чи ні. Це питання політичного рішення», — наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що в Україні знову обмежили роботу системи Starshield, яка допомагає перехоплювати російські дрони.

Ми раніше інформували, що раптовий збій у роботі системи Starshield компанії SpaceX 14 жовтня став серйозним випробуванням для українських Сил безпілотних систем.

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