Укрaїнa
980
2 хв

Зеленський розкрив деталі другого раунду мирних переговорів з Росією та США в Абу-Дабі

Президент озвучив позицію України після другого раунду переговорів делегації зі США та РФ.

Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Українська делегація провела серію зустрічей у тристоронньому форматі, а також переговори з представниками США в Абу-Дабі. Ключовою темою обговорень став пошук шляхів до реального закінчення війни та забезпечення тривалих гарантій безпеки.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За його словами, українська сторона вже обговорила проміжні підсумки сьогоднішньої зустрічі. Завтра теж продовжать роботу. Президент чітко наголосив, що Україна потребує не ілюзії миру, а юридично закріпленої безпеки та дієвого тиску на Москву.

«Наша українська позиція дуже чітка: війну треба завершувати реально. Саме Росія повинна бути готова до цього. І також партнери мають бути готовими забезпечити це реально своїми реальними гарантіями — гарантіями безпеки, своїм реальним тиском на агресора. І тим, щоб зараз відчувалося — щоб люди в Україні це відчували, — що ситуація справді йде до миру, до закінчення війни, а не до того, що росіяни використовуватимуть усе собі на користь і продовжуватимуть удари», — зауважив Зеленський.

Також він застеріг міжнародну спільноту від будь-яких поступок, які Росія може сприйняти як заохочення своєї агресивної політики.

«Не повинно бути винагород агресору. Якщо будь-яка винагорода агресору буде, Росія з часом зірве будь-яку домовленість», — підкреслив президент.

Що відомо про переговори з РФ в Абу-Дабі

Нагадаємо, 4 лютого завершився перший день мирних переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі. Українська сторона прагне з’ясувати реальні наміри Росії та США.

Українську делегацію в Абу-Дабі представляють:

  • секретар РНБО Рустем Умєров;

  • керівник Офісу президента Кирило Буданов;

  • перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця;

  • голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія;

  • начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов;

  • радник ОП Олександр Бевз.

За словами Володимира Зеленського, Україна готова до предметної розмови та зацікавлена, щоб результат наблизив до реального й достойного закінчення війни.

Раніше очільник Держдепу США Марко Рубіо озвучив ключовий результат переговорних зусиль США за останній рік для досягнення миру в Україні. Найскладніші пункти можливої мирної угоди між Росією та Україною залишаються невирішеними.

