Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Укрaїнa
48
2 хв

Зеленський розкрив деталі місії на Близькому Сході: що там роблять українці

Україна готує великі оборонні угоди з країнами Близького Сходу та США, каже Зеленський.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Українські фахівці з протиповітряної оборони вже понад тиждень перебувають у країнах Близького Сходу. Вони надають консультації щодо боротьби з масованими атаками безпілотників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Президент зазначив, що наразі близько 210–220 наших експертів працюють у Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії. Також триває активна підготовка до співпраці з Кувейтом та Йорданією.

Досвід України у боротьбі з дронами-камікадзе Shahed

За словами глави держави, український досвід протидії іранським дронам є унікальним у світі. Хоча фахівці країн Перської затоки мають високу кваліфікацію у роботі з балістичними ракетами, вони потребують українських навичок у сфері «малої ППО».

«Що стосується малої ППО, як працювати проти масових ударів „Шахедів“, — окрім нашого, я думаю, ні у кого такого досвіду немає. Ми працюємо, поки що ми на місці. Місцеві фахівці в ППО на високому рівні, але вони працюють більше з балістикою», — заявив Володимир Зеленський.

Перспективи угоди drone deal із США

Окрім роботи на Близькому Сході, Україна продовжує просувати стратегічну ініціативу drone deal у відносинах із США. Ця пропозиція передбачає співпрацю у виробництві та застосуванні морських і далекобійних безпілотників, а також обмін бойовим досвідом і спільні тренування. Президент підкреслив, що Київ готовий до підписання документа, щойно американська сторона підтвердить свою участь.

«Я дуже зацікавлений підписати цю угоду з нашим близьким партнером — Сполученими Штатами Америки. Тому, коли президент Трамп буде готовий, я точно буду готовий. Я думаю, наша переговорна група буде обговорювати і це питання», — наголосив президент.

Окрім цього, зараз Україна готує великі оборонні угоди з лідерами країн Перської затоки. Хоча деталі поки тримають у таємниці, очікується, що робота наших експертів закладе основу для тривалої співпраці. Йдеться не лише про поради, а й про повноцінний обмін військовими технологіями.

Допомога України для США та Близького Сходу — останні новини

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що українські команди вже працюють із п’ятьма державами щодо протидії «Шахедам». Є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових.

Також ми писали, українські фахівці з протиповітряної оборони були вражені тим, як у країнах Перської затоки збивають повітряні цілі — там можуть запускати одразу кілька дорогих ракет Patriot по одному об’єкту.

Раніше йшлося про те, як допомога Києва у конфлікті на Близькому Сході вплине на США.

