Зеленський розкрив деталі місії на Близькому Сході: що там роблять українці

Українські фахівці з протиповітряної оборони вже понад тиждень перебувають у країнах Близького Сходу. Вони надають консультації щодо боротьби з масованими атаками безпілотників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Президент зазначив, що наразі близько 210–220 наших експертів працюють у Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії. Також триває активна підготовка до співпраці з Кувейтом та Йорданією.

Досвід України у боротьбі з дронами-камікадзе Shahed

За словами глави держави, український досвід протидії іранським дронам є унікальним у світі. Хоча фахівці країн Перської затоки мають високу кваліфікацію у роботі з балістичними ракетами, вони потребують українських навичок у сфері «малої ППО».

«Що стосується малої ППО, як працювати проти масових ударів „Шахедів“, — окрім нашого, я думаю, ні у кого такого досвіду немає. Ми працюємо, поки що ми на місці. Місцеві фахівці в ППО на високому рівні, але вони працюють більше з балістикою», — заявив Володимир Зеленський.

Перспективи угоди drone deal із США

Окрім роботи на Близькому Сході, Україна продовжує просувати стратегічну ініціативу drone deal у відносинах із США. Ця пропозиція передбачає співпрацю у виробництві та застосуванні морських і далекобійних безпілотників, а також обмін бойовим досвідом і спільні тренування. Президент підкреслив, що Київ готовий до підписання документа, щойно американська сторона підтвердить свою участь.

«Я дуже зацікавлений підписати цю угоду з нашим близьким партнером — Сполученими Штатами Америки. Тому, коли президент Трамп буде готовий, я точно буду готовий. Я думаю, наша переговорна група буде обговорювати і це питання», — наголосив президент.

Окрім цього, зараз Україна готує великі оборонні угоди з лідерами країн Перської затоки. Хоча деталі поки тримають у таємниці, очікується, що робота наших експертів закладе основу для тривалої співпраці. Йдеться не лише про поради, а й про повноцінний обмін військовими технологіями.

