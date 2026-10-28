Зеленський розкрив деталі нових переговорів з Путіним: про що домовлятимуться в Абу-Дабі

Переговори з Путіним і зустріч в Абу-Дабі / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці дипломатичних контактів із президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та американською стороною напередодні запланованих міжнародних перемовин.

Про це президент розповів під час спілкування з медіа.

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Зеленський розкрив деталі перемовин лідерів Фінляндії та Норвегії з Путіним

«У ніч на вівторок у мене була розмова з прем’єр-міністром Норвегії та президентом Фінляндії у продовження нашої зустрічі в Осло і перед їхнім сьогоднішнім контактом з російською стороною. Ми проговорили тематику», — розпочав Зеленський.

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Сторони проговорили тематику запланованої на листопад в Абу-Дабі тристоронньої зустрічі переговорних груп. За словами Зеленського, фінський та норвезький лідери прагнули узгодити ключові тези перед розмовою з очільником Кремля.

Результати первинної розмови публічно не розголошували через пізній час. Уже зранку вівторка європейські лідери провели контакт із Путіним, озвучивши позицію України та вислухавши бачення Москви.

Одразу після цього Стубб і Стере знову зателефонували Зеленському.

«В принципі, передали те, що наче є відчуття, що росіяни серйозно налаштовані на зустріч в Абу-Дабі. Тематикою мають бути такі питання: перші деескалаційні кроки, пріоритети для української сторони — зокрема, безпекові, та загалом закінчення цієї війни. Під час цієї зустрічі технічних груп надіємося на результат або кроки до такого результату, а саме деескалаційні кроки щодо енергетики, а також — на морі, обмін полонених та їх повернення додому і обговорення того, в якому форматі може відбутися тристороння зустріч на рівні лідерів», — зазначив Зеленський.

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Президент додав, що цей порядок денний попередньо обговорювали з американськими партнерами. Ключовим питанням залишаються гарантії безпеки для України, на які є чіткий запит від України до США та ЄС. Хоча Росія почала порушувати питання власних гарантій безпеки.

Паралельно Фінляндія та Норвегія проінформують про результати розмови радників із нацбезпеки інших європейських країн.

Щодо теми підготовки саміту в Брюсселі за участю США, ЄС і НАТО, Володимир Зеленський пояснив, що захід планувався для фіксації безпекових гарантій на папері. Проте американські партнери попросили перенести дату зустрічі через загострення ситуації на Близькому Сході.

Наразі Україна очікує від команди США нових пропозицій щодо графіка проведення цієї зустрічі.

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Зеленський поспілкувався з лідерами Фінляндії та Норвегії

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Це відбулося одразу після того, як європейські лідери поспілкувалися з Путіним щодо завершення війни в Україні. Ініціаторами контакту з російським керівництвом виступили самі Стубб і Стере, які заздалегідь провели консультації з Україною.

Головною метою було передати Путіну позицію України напередодні майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі. При цьому європейські політики брали участь у розмові як керівники власних держав, наголошуючи, що безпека Фінляндії, Норвегії та всього ЄС залежить від завершення війни.

У Кремлі вже прокоментували ці переговори, під час яких Путін знову згадав «першопричини» війни та заявив про необхідність врахування інтересів Росії для досягнення «справедливого миру». Крім того, російський президент традиційно звинуватив у затягуванні конфлікту «конфронтаційну політику» країн НАТО та ЄС.

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