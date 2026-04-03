Зеленський розкрив деталі переговорів із США

Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі переговорів між Україною та американською стороною. За його словами, розмова відбулася «в правильному настрої — по-партнерськи говорили».

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

«Перше: всі розуміють, що складні питання — питання, які стосуються територій — можуть вирішити тільки лідери трьох країн», — зазначив президент.

Окрему увагу приділили гарантіям безпеки для України. Зеленський підкреслив, що вони мають бути чітко прописані й зрозумілі українському суспільству.

«Друге: в будь-якому випадку Україна повинна мати розуміння гарантій безпеки. Все має бути виписано так, щоб українці їх розуміли. Це дуже важливо», — наголосив глава держави.

Водночас наразі невідомо, чи будуть виконані всі домовленості, про які йшлося під час переговорів.

«Ми не знаємо, чи отримаємо те, про що домовились, але домовленість така: у найближчі дні Україна впише в розроблений документ відповіді на ті питання, які ми маємо щодо цих гарантій безпеки», — заявив Зеленський.

Він додав, що має бути визначено, якою буде реакція США у разі нової агресії Росії.

«І ще — ми зберігаємо 800-тисячну армію, але за рахунок кого та чого буде фінансуватися армія, крім українського бюджету?»», — резюмував президент.

Нагадаємо, раніше президент зазначив, що Україна зацікавлена у посиленні протиповітряної та протиракетної оборони за допомогою систем, які вже використовують країни Близького Сходу та Перської затоки. Зокрема, він заявив, що Україна планує запропонувати власне бачення щодо впровадження таких рішень. Після цього американська сторона має проаналізувати пропозиції та надати відповідь.