Зеленський розкрив деталі переговорів із США та оцінив «Пакет миру» Кушнера

Зеленський прокоментував «Пакет миру» від США / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський прокоментував суть переговорів із американською делегацією та оцінив нові пропозиції щодо врегулювання війни, про які раніше згадував спецпосланець Джаред Кушнер.

Про це президент заявив журналістам 8 вересня.

Реклама

Київ опрацьовує пропозиції США: Зеленський заявив про «непогані ідеї» з «пакета миру» Кушнера

За словами глави держави, під час зустрічей американська сторона озвучила кілька конструктивних ініціатив. Водночас Україна має детально вивчити кожну з них, перш ніж робити висновки щодо їхньої подальшої реалізації.

Реклама

«Що стосується пакета миру, про який говорив Кушнер, і нових ідей, я вам скажу відверто, дійсно, пару ідей було дуже непоганих, достойних. І чи вийде їх актуалізувати і зробити дієвими, чи вийде результат, я поки що не знаю», — зазначив президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що українська сторона вже готує свою відповідь та аналіз запропонованих кроків. Проте конкретний зміст цих ідей поки залишається закритим для публічного обговорення.

«Але те, що ми попрацюємо і пропрацюємо деталі, і наше бачення, наша реакція на ці ідеї — факт. Я не можу сказати зараз вільно в медійному просторі ці ідеї, тому що ми з американцями спочатку попрацюємо над цим, а вже потім будемо комунікувати», — підсумував Зеленський.

Візит спецпосланців США до Києва: головне

Нагадаємо, 6 вересня спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Київ, де переговори охарактеризували як змістовні. Володимир Зеленський провів двосторонні зустрічі зі США та багатосторонній раунд із радниками з нацбезпеки Великої Британії, Німеччини та Франції.

Реклама

Сторони обговорили гарантії безпеки, економічну підтримку, ППО і зимовий пакет допомоги, а також домовилися про подальший діалог щодо встановлення миру.

Зараз Білий дім із оптимізмом готує новий раунд переговорів за участю Москви та Києва. Високопоставлений представник адміністрації США зазначив, що найближчими тижнями результати візиту проаналізують для створення детального плану дій та оголосять про подальший розвиток процесу.

Потенційним майданчиком для продовження роботи може стати майбутнє засідання Генеральної Асамблеї ООН.

Новини партнерів