Зеленський розкрив деталі переговорів про обмін полоненими з РФ: скільки людей можуть повернути

Володимир Зеленський / © Associated Press

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В Абу-Дабі пройшли переговори про великий обмін полоненими — «1000 на 1000» або «1200 на 1200». Тепер Україна чекає на офіційну відповідь від Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

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За словами президента, головне завдання переговорів — повернути українських полонених. Також сторони обговорили гарантії безпеки для України та можливість зустрічі лідерів трьох країн щодо територій.

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Також додав, що Київ порушив і питання зупинки ударів по енергетиці, критичній інфраструктурі та морю, але російські делегати заявили, що не мають повноважень це вирішувати.

«Тим не менш, ми домовилися, що американська сторона буде зустрічатися з російським лідером і там всі ці питання будуть підняті, тому я розраховую як мінімум отримати відповідь», — сказав Володимир Зеленський.

Зеленський розраховує, що посланці Дональда Трампа передадуть відповідь Москви на запропоновані ідеї щодо перемир’я після зустрічі з російським керівництвом.

Переговори України, США та Росії — останні новини

Нагадаємо, за підсумками переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі сторони досягли домовленості про масштабний обмін військовополоненими.

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Спецпосланець президента США Джаред Кушнер назвав ці зустрічі «складними, але продуктивними».

До слова, делегації України та США зустрінуться в Дубліні, щоб узгодити подальші кроки. Це станеться одразу після візиту американців до РФ за підсумками переговорів в Абу-Дабі.

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