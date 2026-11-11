- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 145
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський розкрив деталі переговорів про обмін полоненими з РФ: скільки людей можуть повернути
Україна запропонувала Росії кілька варіантів масштабного обміну полоненими, однак остаточної відповіді від Москви поки немає.
В Абу-Дабі пройшли переговори про великий обмін полоненими — «1000 на 1000» або «1200 на 1200». Тепер Україна чекає на офіційну відповідь від Росії.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
За словами президента, головне завдання переговорів — повернути українських полонених. Також сторони обговорили гарантії безпеки для України та можливість зустрічі лідерів трьох країн щодо територій.
Також додав, що Київ порушив і питання зупинки ударів по енергетиці, критичній інфраструктурі та морю, але російські делегати заявили, що не мають повноважень це вирішувати.
«Тим не менш, ми домовилися, що американська сторона буде зустрічатися з російським лідером і там всі ці питання будуть підняті, тому я розраховую як мінімум отримати відповідь», — сказав Володимир Зеленський.
Зеленський розраховує, що посланці Дональда Трампа передадуть відповідь Москви на запропоновані ідеї щодо перемир’я після зустрічі з російським керівництвом.
Переговори України, США та Росії — останні новини
Нагадаємо, за підсумками переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі сторони досягли домовленості про масштабний обмін військовополоненими.
Спецпосланець президента США Джаред Кушнер назвав ці зустрічі «складними, але продуктивними».
До слова, делегації України та США зустрінуться в Дубліні, щоб узгодити подальші кроки. Це станеться одразу після візиту американців до РФ за підсумками переговорів в Абу-Дабі.