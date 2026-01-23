Зеленський розкрив деталі перемовин зі США та РФ: подробиці

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення тристоронніх перемовин в Об’єднаних Арабських Еміратах за участю української, американської та російської делегацій. За словами глави держави, сторони обговорюють умови завершення бойових дій.

Про це він розповів у вечірньому зверненні.

Склад делегації та посилення військового блоку

За словами Зеленського, зараз українську сторону на переговорах представляють:

Реклама

керівник ОП Кирило Буданов

перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця

лідер фракції «Слуга народу» в Раді Давид Арахамія

Володимир Зеленський зазначив, що делегація працює в чітко визначених межах для діалогу та перебуває на постійному зв’язку з Києвом. Вже завтра, 24 січня, склад української групи буде підсилено військовими фахівцями. До перемовин приєднаються начальник Генерального штабу генерал Андрій Гнатов та заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

Очікування від російської сторони

Головним питанням зустрічі залишається готовність Кремля реально завершити війну. Президент підкреслив, що українська позиція є незмінною, і зараз Київ чекає на конкретні відповіді від російської сторони.

«Зараз у них має бути принаймні частина відповідей від Росії, і головне, щоб Росія була готова завершити цю війну, яку сама ж і почала. Треба, щоб не тільки українське бажання було закінчити цю війну, досягти повної безпеки — щоб і в Росії схоже бажання якось все ж таки народилося», — заявив Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що робити остаточні висновки щодо змісту перемовин поки зарано. Результати зустрічі будуть зрозумілі за підсумками завтрашнього дня.

Реклама

Що відомо про зустріч делегацій

У п’ятницю, 23 січня, відбулися тристоронні мирні переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі.

Тристоронні переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі — це важлива подія за майже чотири роки війни. Зокрема, наслідком цього стали останні 24 години дипломатії — з Давоса до Москви, а потім — до ОАЕ.

Американська сторона натякає, що угода може бути близько, адже розбіжності зведені до «одного питання». Проте Київ зберігає скептицизм, підозрюючи Москву в маніпуляціях.

Також Reuters розкрив домовленості Трампа та Путіна щодо України. Попри «позитивні» зустрічі в Давосі, позиції сторін залишаються діаметрально протилежними.