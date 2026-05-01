Зеленський розкрив деталі реформи ЗСУ: коли військові відчують зміни

В Україні затвердили план нової реформи армії, щоб краще підготувати ЗСУ до п’ятого року війни. У травні затвердять усі документи та джерела фінансування, а вже від червня військові мають відчути реальні зміни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками спеціальної наради щодо армійської реформи.

Реформа армії — що зміниться

За словами Зеленського, підготовча робота тривала протягом усього квітня за участі головнокомандувача ЗСУ, Генерального штабу, Міністерства оборони та Офісу президента. Основна мета змін — підвищення адаптивності армії до сучасних умов ведення бойових дій.

Президент наказав Міноборони та військовому керівництву обговорити реформу з бойовими командирами. Це допоможе врахувати поради з передової та пояснити військовим, які зміни на них чекають.

Зеленський зазначив ефективність уже наявних рішень, зокрема програми безпосереднього фінансування бригад та системи гарантованого щомісячного поповнення бойових підрозділів особовим складом.

«Це все буде розвиватись. Буде ще спрощення переведень: щодо цього є відповідні рішення. І звісно, плюс до цього — новий значний етап армійської реформи. Завдання — зараз травень — усе фіналізувати і щоб від червня цього року зміни були відчутні», — зауважив Зеленський.

Президент також підкреслив, що новий етап реформи базуватиметься на вже зроблених кроках, які допомагають бригадам, і цей процес буде розвиватися надалі.

Нова реформа армії — що відомо

Нагадаємо, у п’ятницю, 1 травня, президент України Володимир Зеленський анонсував старт реформи в українській армії у червні цього року. Зміни насамперед стосуватимуться збільшення грошового забезпечення та визначення чітких термінів служби.

Окрім цього, Володимир Зеленський анонсував суттєве підвищення зарплат військовим. Підготовчий етап реформи розпочався у квітні, коли були погоджені основні напрямки змін. Зараз, у травні, триває фінальне опрацювання механізмів.

Також реформа армії передбачає зміну підходів до комплектації підрозділів Сил оборони України особовим складом та до управління людьми.

