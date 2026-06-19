Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом щодо війни: що зміниться для України

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп запевнив у продовженні підтримки України та пообіцяв повернутися до питання посилення санкційного тиску на Росію.

Про це український лідер повідомив під час спілкування з журналістами за підсумками переговорів із президентом Гондурасу Насрі Асфурою.

Трамп про війну в Україні — про що домовилися із Зеленським

За словами Володимира Зеленського, партнери мають намір нарощувати обсяги допомоги, аби змусити Кремль змінити позицію щодо війни.

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«Нам будуть допомагати набагато більше, щоб Путін зрозумів, що допомога не припиниться, і йому краще припинити війну», — зазначив Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що серед лідерів західних держав наразі відсутнє переконання, ніби російський диктатор готовий до справжніх переговорів про завершення агресії.

«Ніхто не бачить, що Путін хоче сідати і закінчувати війну в діалозі. Відчуття, що вже навіть люди навколо нього розуміють, що він не може окупувати Україну. І не може виграти цю війну. Знаєте, як буває, треба дочекатись, коли навколо тебе нічого і нікого вже не залишиться, щоб ти вже зрештою зрозумів це. Дуже хочеться, щоб закінчили ми війну якомога раніше», — заявив Зеленський.

Він також окремо акцентував, що будь-який майбутній діалог із Москвою можливий виключно за умови участі міжнародних партнерів України.

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«Раунди переговорів, думаю, відновляться. Питання — в якому форматі? Європейці бачать свій трек. Вони за те, щоб це був спільний трек: американці і європейці. Я і всі також підтримують трек, який останній ми запропонували. Я вірю в двосторонні перемовини, але щоби партнери обов’язково були», — запевнив президент.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, що Макрон «переграв» Трампа на саміті G7, а також досягнув досить несподіваного дипломатичного успіху. Він зумів переконати колегу підтримати Україну у спільній підсумковій декларації.

Також раніше Зеленський заявляв, що Володимир Путін боїться повернення своїх військових додому. Саме тому диктатор не хоче припинення війни в Україні.

До слова, президент України Володимир Зеленський висунув жорсткий ультиматум самопроголошеному лідеру Білорусі Олександру Лукашенку.

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