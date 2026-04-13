Зеленський розкрив деталі унікальної операції: як росіяни здалися в полон без бою

Володимир Зеленський / © Associated Press

В Україні зафіксували унікальний випадок ведення бойових дій: ворожу позицію взяли під контроль винятково за допомогою безпілотних систем.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, операція пройшла без участі піхоти та без жодних втрат з боку Сил оборони. Цей випадок став першим за весь час повномасштабної війни.

«Вперше в історії цієї війни ворожу позицію було взято винятково безпілотними платформами — НРК та дронами. Загарбники здалися в полон, і цю операцію виконали без участі піхоти й без втрат із нашого боку», — заявив Володимир Зеленський.

Наземні роботизовані комплекси (НРК). / © Володимир Зеленський

Президент зазначив, що українські розробки, як-от «Ратель», «Терміт», «Ардал», «Рись», «Змій», «Протектор» ы «Воля», демонструють високу ефективність на полі бою. Лише за останні три місяці вітчизняні роботизовані комплекси виконали понад 22 тисячі місій.

Наземні роботизовані комплекси (НРК) / © Володимир Зеленський

«Понад 22 тисячі разів збережено життя — до найбільш небезпечних зон замість воїна йшов робот. Це про високі технології на захисті найвищої цінності — життя людини. Майбутнє вже на фронті, і його творить Україна», — зазначив він.

Нагадаємо, ЗСУ здійснили перегрупування в районі Миропільського на Сумщині та відійшли на підготовлені позиції для продовження оборони.

Раніше ми писали, що керований дрон-камікадзе «Шахед» влучив в екіпаж мобільної вогневої групи. «Флеш» зазначив, що МВГ працюють в багатьох структурах і родах військ.

Варто нагадати, що в ніч проти 13 квітня 2026 року РФ атакувала українські міста ударними безпілотниками.