Зеленський розкрив, як РФ атакує енергетику України за допомогою Китаю

Володимир Зеленський з керівником Служби зовнішньої розвідки України Олегом Іващенком / © Володимир Зеленський

Реклама

Російські війська використовують дані космічної розвідки, отримані від китайських суб’єктів, для нанесення точних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у соцмережах за результатами доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

«Зокрема, фіксуємо збільшення зв’язків Росії з тими суб’єктами в Китаї, які можуть надавати дані космічної розвідки. На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики. Розглядаємо такі випадки як діяльність, що дає змогу Росії затягувати війну та робити підходи до дипломатії менш серйозними», — повідомив Зеленський.

Реклама

За його словами, окрім космічної співпраці РФ та КНР, у доповіді розвідки було виділено ще два критичні напрями. Розвідка здобула нові деталі щодо присутності цих комплексів на території сусідньої держави. Зеленський назвав це небезпечним прецедентом та «глобальною загрозою», доручивши розробити з партнерами спільні варіанти відповіді.

Також зазначив, російські енергетичні гіганти намагаються уникнути санкцій через фіктивні схеми та зміну власників.

«Залучаються інші тимчасові власники, багато фіктивних юридичних схем. Все це відстежуємо й будемо комунікувати з партнерами, щоб тиск працював і щоб Росії не вдавалося заробляти гроші на війну завдяки таким маніпуляціям», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, через масовані обстріли Росії, що спричинили значні пошкодження енергетичної інфраструктури та нові масштабні вимкнення електроенергії в кількох регіонах України, у країні введені графіки погодинних відключень електроенергії.

Реклама

Раніше президент Володимир Зеленський вперше розповів, що ж міститься у таємничому мирному плані з 20 пунктів.

Також повідомлялося, що у разі підписання мирної угоди між Україною, США, Росією та Європою мобілізацію можуть скасувати або проводити частково.