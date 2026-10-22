Зеленський розкрив, як Трамп може змусити Путіна припинити війну

Трамп може змусити Путіна припинити війну / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Дональд Трамп має всі важелі впливу, щоб змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Один із головних інструментів тиску — санкції проти Росії, за які проголосував американський Конгрес.

Про це глава держави заявив у подкасті The Diary Of A CEO.

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Зеленський пояснив, як Трамп може змусити Путіна до переговорів

За словами Зеленського, у Трампа є реальний важіль тиску на Кремль — санкції. Він нагадав, що за посилення обмежень проти Росії проголосував Конгрес США, а американський президент може ухвалити рішення про їх застосування.

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«На його столі лежать санкції. Це не він голосував. Конгрес проголосував за сильні санкції. Він може це зробити», — сказав президент України.

Зеленський зізнався, що не знає, чому Трамп досі не скористався цим інструментом. Він припустив, що на рішення американського президента можуть впливати його стосунки з Путіним або можливі економічні домовленості між Вашингтоном і Москвою.

«Не знаю чому. Можливо, у них особливі стосунки. Можливо, щось інше. Я не можу цього сказати. Я не знаю всього. Можу лише здогадуватися про якісь економічні угоди тощо», — зазначив він.

Під час розмови ведучий також припустив, що напередодні проміжних виборів у США Трамп може більше зважати на ціни на енергоносії, ніж на ситуацію в Україні. Зеленський не погодився з таким поясненням і заявив, що ціни на дизельне пальне в США не залежать від обсягів російських поставок.

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«Ціни на дизель, даю вам сто відсотків, не залежать від обсягів, які продає Росія. Не залежать. Американці експортують енергоресурси. Експорт американської енергії для американців не заборонений. Експортують американські компанії», — пояснив президент України.

На його думку, заборона на експорт енергоресурсів приватними американськими компаніями малоймовірна, адже він приносить їм прибуток.

Зеленський заявив, що правда про війну стане відомою

Зеленський також висловив переконання, що з часом усі обставини та причини війни стануть відомими. Він наголосив на важливості відкритого діалогу та готовності України продовжувати боротьбу.

«Усі секрети, усі таємниці завжди виходять на світло. Потрібен лише час. Час точно на боці тих, хто відкритий і готовий до чесного діалогу та боротьби. Це означає, що час буде на нашому боці», — сказав президент України.

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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський пояснив, чому російські війська змогли дійти до околиць Києва на початку повномасштабного вторгнення. За словами президента, Україна не очікувала наступу з території Білорусі й не мала достатньо сил, щоб одночасно захистити всі напрямки.

Також Зеленський відповів, чи могла Росія не напасти на Україну у 2022 році, якби Дональд Трамп на той час обіймав посаду президента США. Глава держави зазначив, що достеменно цього ніхто не знає, адже рішення розпочати війну ухвалив саме Володимир Путін.

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