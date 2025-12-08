Зеленський розкрив, хто може очолити Офіс президента: що відомо

Володимир Зеленский / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський вперше публічно озвучив прізвища потенційних кандидатів, які розглядаються на посаду голови Офісу президента (ОП).

Про це Зеленський заявив журналістам у Лондоні за результатами переговорів з лідерами ЄС.

До розширеного списку кандидатів, який озвучив президент, увійшли:

Денис Шмигаль (міністр оборони)

Михайло Федоров (міністр цифрової трансформації)

Сергій Кислиця (перший заступник міністра закордонних справ України)

Кирило Буданов (начальник Головного управління розвідки)

Павло Паліса (військовий, заступник керівника ОП)

«У мене є варіанти: міністри Шмигаль або Федоров. Але тут є виклик, тому що Рада повинна їх знімати, перш ніж призначатиме. І тут не хочеться, щоб було, як у цій грі „Дженга“, коли ти одну деталь витягнув — і все розсипалося. Офіс президента важливий, але є й інші інституції. Тому хто може бути замість Федорова в Міністерстві цифровізації, я не знаю», — зазначив Зеленський.

Також він додав, що і з призначенням Дениса Шмигаля теж буде не просто, адже на його теперішню посаду також потрібна людина.

«А ось що стосується Міністерства оборони — складніше, тому що весь бюджет там. Відповідальність там. Армія там, але сьогодні це пріоритет номер один. І не впевнений, що Рада зможе знайти кандидатури разом з Кабміном. Вони досі не можуть знайти, якщо чесно, Мін’юст і Міненерго. Сподіваюся, що найближчим часом закриють це положення. Проте не викидаємо з рахунку, ці кандидатури хороші, всі люди командні», — прокоментував президент.

Він також розповів про сильні та слабкі сторони інших претендентів. Наприклад, призначення Сергія Кислиці могло б посилити міжнародний напрям роботи ОП. Однак президент не впевнений, «що Кислиця готовий на це витрачати час і зможе» ефективно працювати над внутрішніми питаннями.

Щодо Кирила Буданова, то Зеленський заявив, що його кандидатура також розглядається, але вимагає вирішення питання про наступника в ГУР МО.

«Треба думати, тому що він все ж займається розвідкою, отже, треба розуміти, хто буде замість нього в ГУР. Це також питання непросте», — зазначив президент.

Також серед канидатів є Павло Паліса. Його президент назвав «дуже хорошим військовим», який «розбирається суто в цьому напрямку», але він також є чинним заступником керівника Офісу.

«Це також питання непросте. В будь-якому разі треба робити вибір. Якщо це буде довгий час, я звикну, що можу і сам впоратися без голови Офісу… Тому треба визначитися», — підсумував він.

Нагадаємо, після відставки Андрія Єрмака крісло керівника Офісу президента залишається вакантним. Серед шести ймовірних претендентів, про яких говорять у суспільстві, найбільше обговорюють кандидатуру міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення голови свого офісу Андрія Єрмака, який подав заяву про відставку. За рівнем впливу експерти називали його «другою людиною в державі».