Зеленський розкрив, звідки будуть кошти на ракети Tomahawk

Президент Володимир Зеленський прокоментував деталі передачі Tomahawk та фінансування домовленостей щодо постачання зброї. Він наголосив, що говорити про конкретні кількість і можливості поки що зарано.

Про це він розповів на пресконференції з Високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас.

«Кількість і можливості поки що говорити рано. Хоча, скажу відверто, я поділився з президентом. Деякі такі речі, напевно, не для телефонної розмови. Тому ми зустрінемось», — зазначив він.

Щодо фінансування, Зеленський назвав три основні та «непогані» варіанти:

Програма НАТО. Використання інструменту, через який НАТО закуповує в Америці озброєння різного характеру для власних потреб. Президент вважає, що цей механізм можна розширити для потреб України. Прямий Мегаділ (Mega Deal). Це велика програма, над якою ще потрібно працювати, хоча деякі її елементи вже підіймаються на рівні цілі. Заморожені активи РФ. Зеленський назвав цей варіант «гарним», але наголосив, що його реалізація залежить від послідовності дій. Він підкреслив, що більшість лідерів ставляться до цього механізму позитивно, але часто в політиці спочатку потрібне політичне рішення, а вже потім запускаються всі інші механізми.

На думку Зеленського, саме послідовність ухвалення рішень щодо заморожених активів потребує доопрацювання.

Нагадаємо, Обговорення передачі ракет Tomahawk Україні стало ключовою темою розмови між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом 11 жовтня. Згодом американський лідер підтвердив готовність надіслати цю потужну зброю за певних умов.

Ефективність постачання американських далекобійних ракет Tomahawk для України прямо залежить від їхньої кількості. Поодинокі партії не зможуть суттєво змінити ситуацію на фронті, хоча й матимуть політичний вплив.