- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 198
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський розкрив мету ударів РФ по залізниці: чи вдасться знищити ключові вузли
Зеленський пояснив атаки РФ на залізницю та пообіцяв захист ключових вузлів.
Президент Володимир Зеленський прокоментував посилення атак РФ по залізничній інфраструктурі і назвав мету ворога.
Про це глава держави сказав у розмові з журналістами.
«Вони б’ють по логістиці. Вони б’ють як по вантажоперевезеннях, так і по пасажирських перевезеннях. Це все залякування. Вони будуть бити, а ми повинні захищатися», — каже Зеленський.
За його словами, очільник «Укрзалізниці» був присутній на Ставках Верховного головнокомандувача і отримав завдання разом з військовими — захищати станції, ключові вузли.
«Все це будемо робити», — запевнив президент.
Нагадаємо, що 7 жовтня росіяни атакували енергетику та залізницю в Полтаві.
Військовий експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов попередив, що РФ змінила тактику та почала цілеспрямоване полювання на українські локомотиви, без яких залізниця може зупинитися.