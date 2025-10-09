ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
198
1 хв

Зеленський розкрив мету ударів РФ по залізниці: чи вдасться знищити ключові вузли

Зеленський пояснив атаки РФ на залізницю та пообіцяв захист ключових вузлів.

Дмитро Гулійчук
Атака на Придніпровську залізницю

Атака на Придніпровську залізницю / © Facebook-сторінка Олександра Перцовського

Президент Володимир Зеленський прокоментував посилення атак РФ по залізничній інфраструктурі і назвав мету ворога.

Про це глава держави сказав у розмові з журналістами.

«Вони б’ють по логістиці. Вони б’ють як по вантажоперевезеннях, так і по пасажирських перевезеннях. Це все залякування. Вони будуть бити, а ми повинні захищатися», — каже Зеленський.

За його словами, очільник «Укрзалізниці» був присутній на Ставках Верховного головнокомандувача і отримав завдання разом з військовими — захищати станції, ключові вузли.

«Все це будемо робити», — запевнив президент.

Нагадаємо, що 7 жовтня росіяни атакували енергетику та залізницю в Полтаві.

Військовий експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов попередив, що РФ змінила тактику та почала цілеспрямоване полювання на українські локомотиви, без яких залізниця може зупинитися.

