Зеленський розкрив, на чому зосередиться Україна на переговорах із Росією та США

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Питання територій — найчутливіші в переговорах із Росією та США, тож обговорювати їх можуть лише лідери держав.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з медіа разом із нідерландським політиком Робом Єттеном.

Реклама

Головні теми тристоронніх переговорів із Росією та США

За словами президента, на майбутніх тристоронніх переговорах Україна зосередиться на безпекових та гуманітарних питаннях.

Реклама

Головні теми — припинення вогню по енергетиці, безпека на морі, обмін полоненими та повернення депортованих дітей.

«Нам треба рухати цю війну до кінця, а не просто її продовжувати», — зауважив Зеленський.

Окрему увагу Володимир Зеленський приділив питанням кордонів та територій, зазначивши, що ця тема є пріоритетною як для Вашингтона, так і для Москви.

«Ми готові також обговорювати території, але на рівні лідерів», — наголосив президент України.

Реклама

Переговори України з РФ та США — останні новини

Нагадаємо, раніше в РФ заявили, що тристоронні переговори щодо України відбудуться у першій половині листопада в Абу-Дабі.

Згодом стало відомо, що Україна намагається прискорити переговори з Росією і хоче залучити за стіл переговорів європейських партнерів.

Попри це Володимир Зеленський повідомив, переговори між Україною, США та Росією щодо завершення війни можуть відбутися вже 10 листопада в Абу-Дабі — одразу після проміжних виборів у Сполучених Штатах.

Новини партнерів