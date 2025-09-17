Чи продовжить РФ наступати на Суми: Зеленський відповів

Володимир Зеленський / © Associated Press

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки, Росія готувала наступ на чотирьох напрямках: Сумському, Новопавлівському, Покровському та Запорізькому.

Про це він розповів під час пресконференції з журналістами.

За його словами, спроба наступу на Сумщині зазнала невдачі. Російські війська зазнали значних втрат, особливо в особовому складі, і відмовилися від подальших дій на цьому напрямку, перекинувши сили на інші ділянки фронту.

«Сумська операція провалилася. Вони понесли великі втрати. Передусім особовий склад. Я не знаю, що буде завтра, але на сьогодні вони відмовились від цього напрямку і перекинули свої засоби, особовий склад на інший напрямок. Я вважаю, що там вони понесли ще більші втрати, як і інший», — зазначив Зеленський.

За прогнозами, найближчим часом Росія буде змушена зосередитися лише на двох з чотирьох запланованих операцій. Зеленський підкреслив, що великі втрати особового складу суттєво послабили наступальний потенціал ворога.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів у своєму офісі зустріч із народними депутатами від «Слуги народу». Глава держави сказав — якщо справи на фронті погіршаться, то «будуть важкі рішення».

Начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр Денис Швидкий вважає, що українцям варто готуватися до тривалої боротьби. За його словами, закінчення війни не варто очікувати щонайменше ще два роки.