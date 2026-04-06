Зеленський розкрив напрямки фронту, де Росія сконцентрувала найбільші зусилля

Найвищу концентрацію наступальних сил російської армії наразі зафіксували на Олександрівському та Покровському напрямках. Саме на цих ділянках триває найбільш інтенсивна протидія з боку українських підрозділів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова.

Ситуація на передовій та далекобійні удари

За словами глави держави, основна увага військового керівництва зараз прикута до районів, де противник намагається тиснути найсильніше. Окрім ситуації безпосередньо на лінії зіткнення, президенту доповіли про результати «дипстрайків» — далекобійних ударів, які мають економічний вплив на агресора. Було підкреслено, що такі дії забезпечують реальне скорочення російських нафтових доходів.

Володимир Зеленський затвердив із військовим командуванням план подальших дій. Він наголосив на важливості синхронізації військових успіхів із дипломатичними зусиллями на міжнародній арені.

«Важливо, щоб сильні українські позиції на фронті та в далекобійності працювали й на посилення наших позицій у дипломатії та в різнопланових відносинах із партнерами. Саме так це й відбувається. Україна захищає себе та демонструє здатність посилювати безпеку інших», — підсумував президент.

Раніше Олександр Сирський повідомляв, що на Олександрівському напрямку наступальні дії Сил оборони України тривають від кінця січня. Під час цієї операції відновили контроль над 480 кв. км території, вісьмома населеними пунктами у Дніпропетровській області та чотирма — в Запорізькій.

Окрім цього, Росія все ще намагається захопити нові території, щоб створити «буферні зони» біля кордону та просунутися на Донбасі й Запорізькій області. Проте ЗСУ стримують ворога, а подекуди навіть самі йдуть у контрнаступ.

Наразі просування російських військ на фронті від початку року різко сповільнилося, і українські сили продовжують перехоплювати ініціативу на різних напрямках.