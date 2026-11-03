Зеленський розкрив план протидії балістичним ракетам РФ: яку роль у ньому має Трамп

Зеленський і Трамп / © ТСН.ua

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що кілька разів просив президента США Дональда Трампа зняти обмеження на використання Starshield на території Росії. За його словами, це дозволило б українським силам виявляти російські балістичні пускові установки та завдавати по них точкових ударів.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю PBS NewsHour. Він пояснив, що Україна потребує додаткових інструментів протидії балістичним атакам, оскільки кількість ракет-перехоплювачів для систем Patriot обмежена.

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Навіщо Україні Starshield: Зеленський розповів, із яким проханням звертався до Трампа

За словами Володимира Зеленського, він порушував питання доступу до Starshield під час трьох або чотирьох зустрічей із Дональдом Трампом. Український президент пояснював, що США не зможуть забезпечити достатню кількість ракет Patriot одночасно для України та країн Близького Сходу.

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«Я сказав президенту: дивіться, у вас ніколи не буде достатньо ракет Patriot, щоб надати їх і Близькому Сходу, і нам. Ми знали, що він надаватиме їх, і він дає більше Близькому Сходу», — переказав Зеленський свою розмову з Трампом.

Натомість він запропонував зняти обмеження на використання Starshield у Росії, щоб Україна могла виявляти місця запуску балістичних ракет.

«Лише одне: відкрийте нам Starshield — і ми блокуватимемо їхні балістичні пускові установки. Це дуже допомогло б цивільним і врятувало життя», — зазначив президент.

Журналістка PBS NewsHour Амна Наваз запитала Зеленського, якою була реакція Трампа на неодноразові прохання України. Зеленський відповів, що американський президент обіцяв спробувати посприяти, але зазначив, що остаточне рішення значною мірою залежить від SpaceX.

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«Він сказав, що спробує. Це не залежить від нього. Він сказав, що це здебільшого залежить від SpaceX. Він сказав, що підтримує нас, і я був дуже вдячний», — розповів Зеленський.

Як Starshield міг би допомогти протидіяти балістичним ударам

Володимир Зеленський пояснив, що доступ до Starshield на території Росії допоміг би українським військовим знаходити місця запуску балістичних ракет і завдавати ударів по пускових установках.

«Якщо у вас немає Starshield, дуже небезпечно проводити масштабні атаки», — зазначив президент.

Він наголосив, що Україна не може діяти так, як російська армія, адже масовані удари створюють загрозу для мирного населення.

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«Ми не діємо так, як росіяни. Ми не можемо використовувати масовані атаки, тому що може загинути багато цивільних», — сказав Зеленський.

За його словами, Starshield потрібен передусім для того, щоб виявляти конкретні військові цілі — місця розташування балістичних пускових установок — і завдавати точкових ударів по них. Це, як пояснив президент, допомогло б запобігати новим ракетним атакам на українські міста та зменшити залежність від ракет-перехоплювачів Patriot.

Під час розмови журналістка уточнила, чи планує Україна використовувати таку можливість саме для ураження балістичних пускових установок, а не російських енергетичних об’єктів. Зеленський підтвердив, що йдеться про військові цілі, з яких запускають ракети.

Що таке Starshield і чим він відрізняється від Starlink

Starshield — це військова версія супутникової системи Starlink, розроблена компанією SpaceX. Як пояснює PBS NewsHour, вона призначена для потреб військових і державних структур.

Під час інтерв’ю Володимир Зеленський також згадав про співпрацю зі SpaceX та підтримку партнерів. Президент наголосив на важливості цієї системи для оборони України:

За словами Зеленського, Україна має обмеження щодо використання Starshield на території Росії. Їхнє зняття допомогло б українським військовим виявляти місця розташування російських балістичних пускових установок і завдавати по них точкових ударів. Президент наголосив, що така можливість потрібна для захисту українців від ракетних атак.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що видання The Atlantic розкрило можливу фінансову причину обмежень Starlink для України. За даними журналістів, Ілон Маск міг прагнути змусити Україну та її союзників перейти на дорожчий військовий сервіс Starshield, який призначений для потреб армії та державних структур.

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