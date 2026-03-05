ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
434
1 хв

Зеленський розкрив реальний стан армії РФ: скільки росіян гине на фронті

Росія втрачає щомісяця до 35 тисяч військових і не володіє ініціативою на фронті, каже Зеленський.

Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Російська Федерація наразі не має ініціативи на полі бою, а її можливості обмежені внутрішнім контролем над власним населенням та інформаційним простором.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Independent.

За його словами, твердження про домінування Росії на фронті не відповідають дійсності. Натомість зусилля Кремля зосереджені на внутрішній політиці та маніпуляціях, щоб підтримувати мобілізацію в країні.

«Зараз ми не бачимо, що ініціатива в руках Росії. У них є тільки одна ініціатива — вони можуть контролювати все у себе вдома. Вони хочуть контролювати інформаційний простір, щоб впливати на людей, переконувати тих, хто підписує контракти, що все буде добре», — зазначив Зеленський.

Також він додав, що попри спроби російської пропаганди переконати добровольців у безпечності служби за контрактом, реальні цифри свідчать про критичний рівень смертності серед окупаційних військ.

«Але зрозуміло, що їх уб’ють. Щомісяця вбивають 30-35 тис. росіян. Це величезна кількість», — підкреслив президент.

Війна в Україні — останні новини

Українські захисники за останній місяць звільнили на Запорізькому напрямку більше територій, ніж окупував противник.

За даними аналітиків, лютий став переламним — за останні два тижні місяця Сили оборони відвоювали більше земель, ніж захопив ворог. Загалом від початку року звільнено близько 257 кв. км.

Українські військові знищили російський протичовновий вертоліт Ка-27 над акваторією Чорного моря. Операцію провели ВМС ЗСУ.

434
