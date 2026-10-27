Зеленський розкрив результати трьох успішних операцій ЗСУ: скільки територій звільнили

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Цього року українські військові провели три важливі операції, звільнили сотні квадратних кілометрів землі та зміцнили свої позиції.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Вівальді», «Велес» і операція ДШВ: що відомо

За словами Володимира Зеленського, українські військові успішно провели три ключові операції:

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Операція ДШВ: Десантно-штурмові війська звільнили понад 800 квадратних кілометрів території.

Операція «Вівальді»: на Донеччині військові деокупували понад 200 квадратних кілометрів у районах активних ворожих штурмів.

Операція «Велес»: бійці бригади «Хартія» посилили позиції під Купʼянськом та зірвали плани російського керівництва. Позиції на фронті та роль протиповітряної оборони

Володимир Зеленський висловив вдячність усім захисникам і підкреслив, що цього року позиції України на фронті залишаються найбільш сильними за довгий період війни.

Водночас президент наголосив на залежності подальшого дипломатичного успіху країни від постачання озброєння партнерами.

«Якби так само залишалась сильною і підтримка партнерів для України — зокрема, це стосується наших „петріотів“ та інших засобів протиповітряної оборони, — то Україна була би в зовсім іншій позиції і дипломатично — в значно кращій позиції», — зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, українські військові успішно проводять операцію «Велес» на Куп’янському напрямку. Вони просунулися на понад 15 кілометрів та взяли в полон понад 30 росіяни.

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Раніше повідомлялося, що на Олександрівському напрямку 95-та бригада ЗСУ разом з іншими підрозділами ДШВ звільнила 26 населених пунктів. Цю операцію вважають одним із найуспішніших штурмів року, який здійснили Сили оборони.

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