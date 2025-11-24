- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1211
- Час на прочитання
- 2 хв
Зеленський розкрив, що змінилося у "мирному плані" після зустрічей у Женеві: подробиці
Після переговорів у Женеві «мирний план» США став «працездатним», кількість пунктів скорочено.
Після переговорів української делегації з американськими та європейськими партнерами в Женеві перелік кроків для закінчення війни став «працездатним». Наразі фінальний документ, який ляже в основу можливого мирного процесу, суттєво доопрацьовано.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
«Наша делегація повернулася з Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами, і тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним», — зазначив президент.
За його словами, початковий драфт «мирного плану» суттєво змінили.
«Станом на зараз, після Женеви, пунктів менше, вже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці», — зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що попереду ще багато роботи для фіналізації документа:
«Ще є зараз над чим попрацювати всім разом, дуже непросто, щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно. І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати, й американська сторона налаштована конструктивно».
Президент наголосив, що найбільш «чутливі, сенситивні» аспекти нового драфту він планує обговорити безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.
Також він підтвердив принципову позицію Києва. Україна ніколи не буде перепоною для миру.
«Це — наш спільний принцип, і мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Усе для цього зробимо, ми готові працювати максимально швидко», — підсумував Зеленський.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте високо оцінив результати зустрічі в Женеві, де обговорювався запропонований Сполученими Штатами Америки «мирний план» для закінчення війни в Україні. На його думку, переговори були «дуже успішними» і цей план просуватиметься далі.
Мирний план США з 28 пунктів у первинному вигляді більше не є актуальним — документ був суттєво змінений після переговорів між Україною та США в Женеві.